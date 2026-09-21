Φωτιά τώρα σε καφετέρια στο Αιγάλεω – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής σε καφετέρια στην οδό Αγίας Λαύρας – Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε καφετέρια στην περιοχή του Αιγάλεω Αττικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αγίας Λαύρας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.
Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.
Το DEBATER παρακολουθεί την εξέλιξη του περιστατικού και το άρθρο θα ενημερώνεται με νεότερα στοιχεία.
πηγή στην Google
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