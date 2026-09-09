Σδούκου: “Ενισχύουμε διαρκώς το τρίπτυχο υγιής οικονομία, ενεργή διπλωματία, αμυντική ισχύ”

Στη συνολική κυβερνητική στρατηγική για την οικονομία, την ενέργεια και τα εισοδήματα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ΕΡΤnews, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη να αξιοποιηθούν τα στοιχεία των εξετάσεων PISA 2025 ως αφετηρία για ουσιαστικό διάλογο στην εκπαίδευση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ μιλώντας για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη -Σίσι- Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν, σημείωσε ότι «είδαμε όμως και τι έγινε χθες στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Είδαμε τον πρωθυπουργό στην Αίγυπτο, μαζί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να μιλούν για όλα όσα απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Η χθεσινή συνάντηση «εμβαθύνει τη στρατηγική μας σχέση με την Αίγυπτο και μεγαλώνει το αποτύπωμα της χώρας στην ανατολική Μεσόγειο» και «την ίδια ώρα στη Ρώμη, ο υπουργός Άμυνας υπέγραφε την αγορά νέων φρεγατών για το πολεμικό ναυτικό μας, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ισχύ των ενόπλων δυνάμεών μας», καταλήγοντας πως όλα τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα «μιας χώρας που ισχυροποιείται συνολικά και προχωρά στην οικονομία, τη διπλωματία και την αμυντική ισχύ».

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PISA 2025: Έχουν γίνει πολλά, χρειάζονται περισσότερα

Ερωτηθείσα για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «οι διαγωνισμοί αυτοί βάζουν πάντα το ερώτημα του τι πρέπει να διορθωθεί. Προφανώς δεν είναι αποτελέσματα για πανηγυρισμό. Η Ελλάδα υποχώρησε λιγότερο και σε ορισμένα πεδία αρχίζει να κλείνει την απόσταση. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Γι’ αυτό αλλάζουν τα προγράμματα σπουδών, έρχεται το πολλαπλό βιβλίο, προχωρά το εθνικό απολυτήριο και συνεχίζεται η προσπάθεια ώστε τα παιδιά να μη μαθαίνουν απλώς κάτι απ’ έξω, αλλά να μπορούν να καταλαβαίνουν ένα κείμενο, να σκέφτονται και να λύνουν ένα πρόβλημα. Ειδικά στην κατανόηση κειμένου έχουμε δουλειά μπροστά μας και η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από περισσότερη και ουσιαστικότερη γνώση μέσα στο σχολείο». Στη γενικότερη συζήτηση που υπάρχει για την εκπαίδευση, τόνισε πως «δεν πρέπει να υποτιμούμε ευρύτερους παράγοντες. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα σήμερα για τα νέα παιδιά η χρήση του κινητού τηλεφώνου, που αποσπά την προσοχή και μειώνει τον χρόνο που κάποιος μπορεί να μείνει συγκεντρωμένος, όπως πρόβλημα μπορεί να είναι και το ότι τα παιδιά σταδιακά γράφουν όλο και λιγότερο».

Ισχυρή οικονομία σημαίνει διαρκής ενίσχυση των πολιτών

Όσον αφορά την οικονομία, την ακρίβεια και την καθημερινότητα, η κ. Σδούκου επεσήμανε πως «ο πρωθυπουργός παρεμβαίνει διαρκώς σε όλα τα πεδία», τονίζοντας πως οι οικονομικές παρεμβάσεις που εξήγγειλε «έχουν άμεση ισχύ», ενώ παράλληλα «ξεδιπλώθηκε ένα σχέδιο για του που θέλουμε να πάει η χώρα το 2030». Απαντώντας στην κριτική πως τα χρήματα που δόθηκαν ήταν λίγα, απάντησε πως «η κυβέρνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με βάση τα χρήματα που διέθετε, κατευθύνοντας τους διαθέσιμους πόρους με δίκαιο και στοχευμένο τρόπο», ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων, των οικογενειών και των αγροτών» ενώ, όπως είπε, η καλή πορεία της οικονομίας δίνει το δικαίωμα να θέτουμε καινούργιους στόχους «για την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, την ενίσχυση των συντάξεων και τη μείωση των φορολογικών βαρών».

Στόχος η μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% σε τρία χρόνια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Σδούκου στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης και στον στόχο για μείωση του κόστους κατά 30% στην επόμενη τριετία. Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα ξεκίνησε το 2019 με ένα ενεργειακό μείγμα στο οποίο υπήρχε πάρα πολύ λιγνίτης και φυσικό αέριο, στοιχεία που επιβαρύνουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση επέλεξε να αλλάξει σταδιακά το ενεργειακό μείγμα, αυξάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προχωρώντας στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις». Όπως μάλιστα σημείωσε, «η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα τρίτη στον κόσμο στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών». Τόνισε δε πως «η μείωση της τιμής των μπαταριών κάνει πλέον πραγματικά όχι μόνο εφικτή αλλά και αποδοτική την επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας, ώστε, σε συνδυασμό με άλλες επενδύσεις που πραγματοποιούνται γι’ αυτόν τον σκοπό, να μειωθούν κι άλλο οι τιμές».