Μαρινάκης για επίθεση Φαραντούρη σε Σδούκου: «Δεν θα συνηθίσουμε το τέρας της ανθρωποφαγίας»

Θέση στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νικόλα Φαραντούρη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την καταγγελία της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ για υποτιμητική και σεξιστική αναφορά του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ σε βάρος της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης.

Με ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «κόκκινες γραμμές» στον δημόσιο διάλογο και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να αντιδράσει και να απομονώσει τέτοιου είδους συμπεριφορές.

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Η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία ζήτησε την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.

Μαρινάκης: «Υπάρχουν κόκκινες γραμμές»

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών.

Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλεισε την τοποθέτησή του στρέφοντας τα πυρά του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

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«Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές».

Τι προηγήθηκε μεταξύ Σδούκου και Φαραντούρη

Η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μετά από τηλεοπτική συζήτηση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

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Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER, η Αλεξάνδρα Σδούκου κατήγγειλε ότι ο Νικόλας Φαραντούρης, αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία εκείνη εργαζόταν στο Δημόσιο, χρησιμοποίησε τη φράση «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ χαρακτήρισε την αναφορά «υποτιμητική και σεξιστική», υποστηρίζοντας ότι αναπαράγει στερεότυπα για τις εργαζόμενες γυναίκες.

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Διαβάστε εδώ το αρχικό ρεπορτάζ του DEBATER για την καταγγελία της Αλεξάνδρας Σδούκου και το αίτημά της για αποπομπή Φαραντούρη.

Η απάντηση Φαραντούρη

Από την πλευρά του, ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε στη Σδούκου, υποστηρίζοντας ότι οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον του «δεν θα μένουν αναπάντητες».

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Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε απέναντι στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ την ίδια λέξη που, κατά τον ίδιο, είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως εκείνη για τον ίδιο.

Η αντιπαράθεση έχει πλέον περάσει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, μετά την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου και την πρόσκλησή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση.