Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. με 15,2% – Στο 18% πιθανό κόμμα Σαμαρά

Σαφές προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία ενόψει των επόμενων εκλογών, σύμφωνα με την νέα πανελλαδική δημοσκόπηση Palmos Analysis για λογαριασμό του TheOpinion.gr, η οποία δείχνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να έρχεται τρίτο.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,1%, έναντι 15,2% της ΕΛΑΣ και 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκόπηση Palmos Analysis, η οποία διενεργήθηκε μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, καταγράφει παράλληλα τις προτεραιότητες με τις οποίες οι πολίτες προσέρχονται στην πορεία προς τις εκλογές: η ακρίβεια και η διαφθορά βρίσκονται στην κορυφή.

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Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η οποία προκύπτει μετά την αναγωγή επί των εγκύρων και την κατανομή των αναποφάσιστων με βάση τις δηλώσεις τους, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, διατηρώντας απόσταση 14,9 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία βρίσκεται στο 15,2%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 12,8%, σε απόσταση 2,4 μονάδων από την ΕΛΑΣ. Έπονται το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 5,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατιναπούλου καταγράφεται στο 4,1% και το ΜέΡΑ25 στο 3%, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται οι Σπαρτιάτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, η Νίκη με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 0,9% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη με 0,8%. Στο 5,1% ανέρχεται η κατηγορία «άλλο».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών. Η Νέα Δημοκρατία είχε καταγραφεί στο 31,3% τον Μάρτιο, υποχώρησε στο 28,1% τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο επανέρχεται στο 30,1%.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ, από 13,6% τον Μάρτιο, είχε βρεθεί στο 10,3% τον Ιούνιο και πλέον καταγράφεται στο 12,8%. Η ΕΛΑΣ, για την οποία δεν υπάρχει μέτρηση τον Μάρτιο στον συγκεκριμένο πίνακα, κινείται από το 14,3% του Ιουνίου στο 15,2% του Σεπτεμβρίου.

Με βάση την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ενδεικτική κατανομή που παρουσιάζεται στη μέτρηση δίνει 122 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 46 στην ΕΛΑΣ και 39 στο ΠΑΣΟΚ.

Το ΚΚΕ εμφανίζεται με 21 έδρες, η Ελληνική Λύση με 19, ενώ από 16 έδρες συγκεντρώνουν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και η Πλεύση Ελευθερίας. Η Φωνή Λογικής καταγράφεται με 12 έδρες και το ΜέΡΑ25 με 9.

Η έρευνα δίνει, παράλληλα, εύρος τιμών με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Για τη Νέα Δημοκρατία το εύρος διαμορφώνεται από 27,3% έως 32,9%, για την ΕΛΑΣ από 13% έως 17,4% και για το ΠΑΣΟΚ από 10,7% έως 14,9%.

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Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 27,5%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 13% και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο 10,2%.

Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 5,7%, το ΚΚΕ 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 4% και η Φωνή Λογικής 3,4%. Το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 2,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2%.

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Η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» –όσοι δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει ή δεν απαντούν, μαζί με όσους δηλώνουν άκυρο/λευκό ή αποχή– αποτυπώνεται στο 16,5%.

Ακρίβεια και διαφθορά στην κορυφή

Σαφές μήνυμα για την ατζέντα που θα βαρύνει στην εκλογική επιλογή δίνουν οι απαντήσεις στο ερώτημα για τα δύο βασικότερα κριτήρια ψήφου.

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Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση, στο 63%. Ακολουθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και η διαφάνεια με 49%.

Χαμηλότερα βρίσκονται η διαχείριση του μεταναστευτικού με 20%, ο χειρισμός των ελληνοτουρκικών με 19% και το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού με 18%. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών συγκεντρώνει 5%, ενώ 3% επιλέγει άλλο κριτήριο και 2% δεν εκφράζει γνώμη.

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Η μέτρηση για ενδεχόμενα κόμματα Σαμαρά και Κασιδιάρη

Η Palmos Analysis εξετάζει, τέλος, τη δυνητική εκλογική απήχηση δύο κομμάτων τα οποία δεν υφίστανται σήμερα: ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά και ενός υπό τον Ηλία Κασιδιάρη.

Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, το 4% απαντά ότι «σίγουρα» θα το ψήφιζε και το 14% ότι «ίσως» θα το ψήφιζε. Το 80% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε σε καμία περίπτωση, ενώ 3% δεν εκφράζει γνώμη.

Στην περίπτωση ενδεχόμενου κόμματος Κασιδιάρη, το 8% δηλώνει ότι «σίγουρα» θα το ψήφιζε και το 9% ότι «ίσως», ενώ το 81% απαντά «σε καμία περίπτωση» και 2% δεν εκφράζει γνώμη.