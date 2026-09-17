Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ η Ρόζα Βρεττού – «Πιόνι στον σχεδιασμό του Τσίπρα», απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Αγάθη-Ρόζα Βρεττού, εξαπολύοντας αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η γιατρός και πρώην αναπληρώτρια του Τομέα Υγείας απέστειλε επιστολή παραίτησης, στην οποία υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί σε «κόμμα μηχανισμών και λιστών».

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Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς κομματικές πηγές συνέδεσαν την αποχώρησή της με τον πολιτικό σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα.

Οι αιχμές Βρεττού κατά της ηγεσίας

Στην επιστολή της προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η Ρόζα Βρεττού ασκεί κριτική στον τρόπο λειτουργίας και στη στρατηγική που ακολουθεί το κόμμα.

Η ίδια κάνει λόγο για επικράτηση εσωκομματικών μηχανισμών και επιλογών που, κατά την άποψή της, απομακρύνουν το ΠΑΣΟΚ από τις αρχές και την πολιτική φυσιογνωμία που θα έπρεπε να διαθέτει.

Η αποχώρησή της έρχεται έπειτα από ένα διάστημα κατά το οποίο υπήρχαν πληροφορίες για αποστασιοποίησή της από τις κομματικές δραστηριότητες και για πιθανή μετακίνησή της προς άλλο πολιτικό φορέα.

Η Ρόζα Βρεττού είχε συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023 και στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος το 2024.

«Αποδέχθηκε να γίνει πιόνι στον σχεδιασμό του Τσίπρα»

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη απάντησαν σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η πρώην κομματική αξιωματούχος είχε απομακρυνθεί εδώ και μήνες από το ΠΑΣΟΚ και δεν συμμετείχε στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες.

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«Η κυρία Βρεττού αποδέχθηκε να γίνει πιόνι στον σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Από την πλευρά του κόμματος υποστηρίζεται ότι η παραίτηση εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια προσέλκυσης στελεχών από τον χώρο της Κεντροαριστεράς προς τον πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από την ίδια τη Ρόζα Βρεττού η ένταξή της σε άλλο κόμμα.

Νέο μέτωπο ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Η αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού σημειώνεται σε μία περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα έχει ενταθεί.

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Η Χαριλάου Τρικούπη έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να αντλήσει στελέχη και πολιτικές θέσεις από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα απορρίπτει σενάρια που θέλουν τα δύο κόμματα να συνεργάζονται.

Η παραίτηση της πρώην αναπληρώτριας του Τομέα Υγείας προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στη σύγκρουση για την πολιτική κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

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