Υπουργείο Οικονομικών για Κουτεντάκη: “Η προσέλκυση επενδύσεων, κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα δεν είναι κομματική υπόθεση, είναι εθνική”

Απάντηση στον τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Φραγκίσκο Κουτεντάκη για τις δηλώσεις του περί “φορολογικού παραδείσου για τα hedge funds” έδωσαν κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

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Ο κ. Κουτεντάκης ανακάλυψε έναν περίεργο «φορολογικό παράδεισο»: άνθρωποι και εταιρείες που μέχρι χθες δεν ήταν στην Ελλάδα, δεν επένδυαν, δεν δημιουργούσαν δουλειές και δεν πλήρωναν φόρους εδώ, τώρα έρχονται να κάνουν ακριβώς αυτά.

Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε έσοδα εκεί όπου μέχρι χθες, αυτά ήταν στο μηδέν. Έσοδα που ενισχύουν τα δημόσια οικονομικά και δημιουργούν χώρο για χαμηλότερους φόρους και μεγαλύτερη στήριξη της κοινωνίας.

Η προσπάθειά μας, όμως, σηματοδοτεί και κάτι πολύ μεγαλύτερο από την είσπραξη φόρων. Χτίζουμε ένα νέο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: νέες εταιρείες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, Έλληνες που επιστρέφουν και διεθνή στελέχη που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο για να ζήσουν, να εργαστούν και να επενδύσουν.

Σ αυτό το πλαίσιο φυσικά και συναντάμε επενδυτές και στο Λονδίνο και παντού. Φυσικά και τους διεκδικούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και μια σοβαρή αντιπολίτευση θα έπρεπε να θέλει και να πράττει το ίδιο. Γιατί η προσέλκυση επενδύσεων, κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα δεν είναι κομματική υπόθεση. Είναι εθνική.

Στη Wall Street και στο City του Λονδίνου δεν μπορείς να επιβάλεις τον «πατριωτικό φόρο» που οραματίζεται η ΕΛ.Α.Σ. Για να φορολογήσεις αυτόν τον πλούτο, πρέπει πρώτα να καταφέρεις να τον φέρεις στην Ελλάδα. Και, δυστυχώς, αυτό που στην ΕΛ.Α.Σ γνωρίζουν από πρώτο χέρι είναι μόνο το τι σημαίνει να φεύγουν κεφάλαια από τη χώρα. Σε αυτό έχουν αξεπέραστο know-how. Και το κόστος αυτής της εμπειρίας το πλήρωσαν πολύ ακριβά όλοι οι Έλληνες.

Γι’ αυτό, αντί να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη, τους καλούμε να συμβάλουν στην προσπάθεια.

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Ας συμφωνήσουμε, έστω και τώρα, σε ένα πράγμα: να μη διώξουμε ξανά αυτά που σήμερα αγωνιζόμαστε να φέρουμε στην Ελλάδα. Να μη γκρεμίσουμε όσα χτίζουμε, μέρα με τη μέρα, με κόπο.