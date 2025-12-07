Rebrain Greece: Μαζική παρουσία στην εκδήλωση στη Νέα Υόρκη – Το μήνυμα της Κεραμέως (Φωτογραφίες)

Με συμμετοχή περισσότερων από 1250 ομογενών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της πρωτοβουλίας Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη, που έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής, στο ξενοδοχείο «Marriott Marquis Times Square» (1535 Broadway).

Με κεντρική ομιλήτρια την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, οι παρευρισκόμενοι είχαν, αφενός, την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα επαγγελματικά και φορολογικά κίνητρα της προοπτικής επαναπατρισμού τους και, αφετέρου, να επιλέξουν, μέσα από την ειδική λίστα της πλατφόρμας, τις εταιρείες με τις οποίες επιθυμούν να συζητήσουν επαγγελματικά ή να εξετάσουν πιθανή συνεργασία, στο πλαίσιο της λογικής «όλοι σε μία μέρα, όλοι σε έναν χώρο».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πρωτοβουλίας Rebrain Greece, Κωνσταντίνο Αγραπιδά, η επαγγελματική αποστολή που ταξίδεψε για την εκδήλωση περιλαμβάνει 160 στελέχη από 34 ομίλους και επιχειρήσεις, οι οποίοι επρόκειτο να διαπραγματευτούν, σε πρώτη φάση, 450 νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες συνεργασίας. Μάλιστα, ο αριθμός των βιογραφικών που απεστάλησαν ξεπέρασε τα 5500, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει, ενώ όσοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση είχαν την δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήματα στην Υπουργό Εργασίας.

Μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» («Ε.Κ.»), η κ. Κεραμέως εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσέλευση των ενδιαφερόμενων και επανέλαβε πως η Ελλάδα του σήμερα προσφέρει δελεαστικές ευκαιρίες ακόμη και για Ελληνες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μια ισχυρή αγορά εργασίας, όπως είναι οι ΗΠΑ.

«Ο στόχος έχει να κάνει με την ανάδειξη σπουδαίων επαγγελματικών ευκαιριών που πλέον έχει να αναδείξει η χώρα μας», τόνισε η κ. Κεραμέως. «Είναι εδώ 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους… γιατί έχουν πραγματικά σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες να προτείνουν, πάνω από 500 υψηλόβαθμες νέες θέσεις εργασίας». Οπως υπογράμμισε, οι κλάδοι που εκπροσωπούνται καλύπτουν «από τις τράπεζες και τις κατασκευές μέχρι τη Φαρμακοβιομηχανία και τον αεροπορικό κλάδο… είναι πάρα πολύ ευρύ το φάσμα».

Στο ερώτημα τι μπορεί να ωθήσει έναν νέο επαγγελματία να επιστρέψει από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Υπουργός απαρίθμησε τρεις βασικούς άξονες: ελκυστικά πακέτα αμοιβών, γενναία φορολογικά κίνητρα και χαμηλότερο κόστος ζωής.

«Μόνο και μόνο ότι τόσο μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι εδώ, δείχνει ότι είναι προετοιμασμένοι να προσφέρουν πολύ ελκυστικά πακέτα», σημείωσε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση φόρου κατά 50% για επτά χρόνια σε όσους επιλέξουν να επιστρέψουν: «Υπάρχουν πολύ σημαντικά φορολογικά κίνητρα… είναι μια πολύ ουσιαστική ενίσχυση». Σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής, υπογράμμισε ότι «δεν έχει καμία σχέση το κόστος ζωής μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Είναι πολύ μειωμένο στην Ελλάδα».

Η κ. Κεραμέως στάθηκε επίσης στη σημασία της άμεσης επαφής μεταξύ ομογενών και επιχειρήσεων. «Θέλουμε να υπάρξει διάδραση, να μιλήσουν μεταξύ τους… οι συμπατριώτες μας που έχουν έρθει από την Αλάσκα και το Τορόντο μέχρι το Τέξας, την Καλιφόρνια και τη Φλόριδα».

Τέλος, αναφερόμενη στα στοιχεία της Eurostat για την κινητικότητα των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, τόνισε: «Τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια έχουν φύγει 680.000 Ελληνες και έχουν ήδη επιστρέψει 420.000. Μιλάμε για μια αναστροφή του brain drain κατά περίπου 64%». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι «πρόσφατα είχαμε την πρώτη χρονιά όπου περισσότεροι επέστρεψαν από αυτούς που έφυγαν… η τάση επιστροφής ενισχύεται», κατέληξε η Υπουργός.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, ο υφυπουργός Εργασίας, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο γενικός γραμματέας Εργασίας Νίκος Μηλαπίδης, η γ.γ. Απόδημου Ελληνισμού, Μάιρα Μηλογιάννη, η πρέσβειρα στην Ουάσιγκτον Αικατερίνη Νασίκα, η γενική πρόξενος στη Νέα Υόρκη Ιφιγένεια Καναρά και ο γενικός πρόξενος στην Βοστώνη, Συμεών Τέγος.

Μεταξύ των 35 εταιρειών που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία Rebrain Greece ήταν και ο Ομιλος AKTOR, που προκήρυξε μια σειρά από υψηλής κατάρτισης θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από ταλαντούχους Ελληνες επαγγελματίες των ΗΠΑ.

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στην εκδήλωση και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του υπουργείου, απευθυνόμενη σε Ελληνες εργαζομένους του εξωτερικού» ανέφερε στον «Ε.Κ.» η γενική διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου, Ιφιγένεια Κάλφα, τονίζοντας πως ο Ομιλος AKTOR «επενδύει σταθερά στην υποστήριξη και προσέλκυση ταλέντου», με ιδιαίτερη έμφαση στην επαναπροσέλκυση αξιόλογων στελεχών από τη Διασπορά.

Η ίδια σημείωσε ότι ο Ομιλος, με ιστορία άνω των 70 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο, βρίσκεται σήμερα σε μια «ευνοϊκή συγκυρία εταιρικού μετασχηματισμού», η οποία ανοίγει τον δρόμο για στρατηγικές επενδύσεις σε νέους τομείς, όπως η ενέργεια, οι ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, τα ακίνητα και η διαχείριση εγκαταστάσεων. «Με αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να προσελκύσουμε ταλέντα και στους υπόλοιπους αυτούς τομείς δραστηριότητας», υπογράμμισε.

Η κ. Κάλφα τόνισε ακόμη ότι η ηγετική θέση του Ομίλου στην ελληνική οικονομία δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για Ελληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν: «Ενας Ομιλος σαν τον δικό μας, που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία και την Οικονομία, μπορεί να δώσει ευκαιρίες σε ανθρώπους του εξωτερικού να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της αξίας που δημιουργούμε – και τελικά σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους».