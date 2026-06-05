Μια απόλυτα αιφνιδιαστική και εκρηκτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Madonna στην καρδιά της Νέας Υόρκης, αφήνοντας άναυδους τους περαστικούς και τους θαυμαστές της στην Times Square. Η 67χρονη βασίλισσα της ποπ έστησε ένα εντυπωσιακό, 15λεπτο σόου πάνω σε μια ειδικά διαμορφωμένη, υπερυψωμένη σκηνή, στο πλαίσιο της δυναμικής προώθησης του ολοκαίνουριου άλμπουμ της με τίτλο «Confessions II», το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας έναν στενό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι, τον οποίο συνδύασε με έντονο μπλε σουτιέν, ροζ γάντια και ασορτί ψηλές κάλτσες.

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Το εκκεντρικό στυλ της ολοκλήρωναν εντυπωσιακές ασημί μπότες μέχρι το γόνατο, μπλε γυαλιά ηλίου και ένα αστραφτερό διαμαντένιο κολιέ.

Παρά τη μικρή διάρκεια της συναυλίας, το θέαμα είχε έντονο θεατρικό χαρακτήρα, αφού περιλάμβανε μια περιστρεφόμενη εξέδρα, επαγγελματίες χορευτές και ζωντανή μουσική από DJ.

Το κοινό αποθέωσε τη σταρ όταν ακούστηκαν οι μεγάλες της επιτυχίες «Hung Up» και «I Love New York», δύο εμβληματικά κομμάτια που γνωρίσαμε το 2005 μέσα από το θρυλικό άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor», του οποίου η νέα της δουλειά αποτελεί την επίσημη συνέχεια.

Το ριψοκίνδυνο ακροβατικό της πάνω στη σκηνή

Αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον και έγινε αμέσως viral στα social media ήταν μια άκρως ριψοκίνδυνη κίνηση της τραγουδίστριας που τρόμαξε τους παρευρισκόμενους.

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Ενώ η σκηνή βρισκόταν ψηλά πάνω από το πλήθος και διέθετε ένα διάφανο προστατευτικό κιγκλίδωμα στην άκρη της, η Madonna πέρασε το πόδι της πάνω από το τζάμι, μένοντας για μερικά δευτερόλεπτα να αιωρείται κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια των θεατών.

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