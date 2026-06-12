Επίθεση Κυρανάκη σε Ανδρουλάκη για τις δωρεάν μετακινήσεις στα ΜΜΜ για νέους – «Μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό;»

Η Νέα Δημοκρατία εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, μέσω του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, έχοντας ως αφορμή την πρόταση για δωρεάν πρόσβαση των νέων έως 24 ετών στα ΜΜΜ σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Χαρακτηριστικά ο κ. γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής είπε: «Τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά», προσπαθώντας να αποδομήσει την εξαγγελία ως ακόμη μία «εύκολη υπόσχεση» χωρίς καθαρή απάντηση για το κόστος.

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Ο κ. Κυρανάκης, σε δηλώσεις του, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί «κατά πάγια και ιστορική τακτική», να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία αντιπαραβάλλει τη δική της πολιτική για τους νέους και τα ΜΜΜ. «Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, απλά η μετακύλιση του κόστους σε κάποιους άλλους», σημείωσε, βάζοντας στο επίκεντρο το ερώτημα ποιος τελικά θα πληρώσει τον λογαριασμό.

«Ωραία η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη – Μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό»

Με την φράση: «Ωραία η πρόταση για “δωρεάν” του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό;», άφησε αιχμές ο κ. Κυρανάκης, και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την κοινωνική της στόχευση της πρότασης στο δημοσιονομικό της αποτύπωμα. Έπειτα πρόσθεσε ότι ήδη η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται σε όλο το δίκτυο με έκπτωση 50%.

Πρόταση για κατάργηση του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών

Την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών αντιπαρέβαλε ο κ. Κυρανάκης απέναντι στην εξαγγελία Ανδρουλάκη, την οποία την παρουσίασε ως στήριξη της κυβέρνησης προς τη νέα γενιά. Επίσης έκανε αναφορά στην αύξηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι πενταπλασιάστηκαν ώστε «να υπάρχει δικαιοσύνη για τους συνεπείς». Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την επέκταση της λειτουργίας των μέσων με το 24ωρο Μετρό τα Σάββατα, το οποίο, όπως είπε, «αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς».

Τα έσοδα του ΟΑΣΑ από τα εισιτήρια επανεπενδύονται

Συνεχίζοντας, ο κ. Κυρανάκης υπενθύμισε ότι τα έσοδα του ΟΑΣΑ από τα εισιτήρια επανεπενδύονται σε νέους συρμούς, λεωφορεία και αυξήσεις για τους εργαζομένους, οι οποίοι, όπως σημείωσε, έχουν συμβάλει στην πύκνωση των δρομολογίων.

Σε ακόμη πιο αιχμηρή αποστροφή, ανέφερε ότι μία από τις σημαντικές επενδύσεις της ΣΤΑΣΥ αφορά την ανακατασκευή συρμών που είχαν παραγγελθεί από κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς κλιματισμό. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να επιστρέψει την κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τη σημερινή κυβέρνηση ως εκείνη που πληρώνει και διορθώνει παλαιότερες επιλογές.

Οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε το βράδυ της Πέμπτης (11/06) σε συζήτηση με νέους και νέες στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, δεσμεύτηκε ότι μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα θεσπίσει καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

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Πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το μέτρο, για μία γενιά που όπως είπε, «περνά δύσκολα», βιώνει πολλές προκλήσεις και συχνά βρίσκεται σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών.

Προλαβαίνοντας την κυβερνητική κριτική περί «λεφτόδεντρων», ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το μέτρο έχει κοστολογηθεί στα 30-35 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για παρέμβαση «πολύ χαμηλού κόστους και τεράστιου οφέλους» για τη νέα γενιά.

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Απάντηση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον Γραμματεα της ΝΔ

Ο νέος Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα «πείσει» τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητα τους επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σχεδόν τους κουνάει το δάχτυλο ότι το καθημερινό τους βίωμα με τα ενοίκια στα ύψη, το κυκλοφοριακό χάος, την ακρίβεια, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι …εικονική πραγματικότητα.

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Κύριε Κυρανάκη, την απάντηση στο ερώτημα σας την έδωσε ήδη από χθες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μην σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας αναμασώντας την τσίχλα περί «λεφτόδεντρου».

Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα.

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Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται, εξάλλου.

Η κυβέρνηση σας, για παράδειγμα, είχε ως προτεραιότητα να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση σε ημετέρους για την καμπάνια ενημέρωσης των αποδήμων κάνοντας μπίζνες ως συνήθως.

Αν ψάχνετε για «λεφτόδεντρα», αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει «επιδημία» παραιτήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας.