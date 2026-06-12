Αφροδίτη Γραμμέλη: «Μετά τον θάνατο του μπαμπά μου πέρασα κατάθλιψη – Είχα 7 κρίσεις πανικού την ημέρα»

Η Αφροδίτη Γραμμέλη μίλησε για την ψυχική δοκιμασία που πέρασε μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Την Παρασκευή (12/06), μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου η γνωστή δημοσιογράφος και αναφέρθηκε στην περίοδο βαθιάς κατάθλιψης που πέρασε και πώς κατάφερε να την αντιμετωπίσει.

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Ανοίγοντας το θέμα η Αφροδίτη Γραμμέλη είπε: «Ήτανε μετά τον χαμό του μπαμπά μου, είχα περίπου έξι-εφτά κρίσεις πανικού την ημέρα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Με τον θάνατο του μπαμπά μου βίωσα την κατάθλιψη με όλα τα συμπτώματα. Ήτανε και πολύ απροσδόκητο αυτό που συνέβη και ο τρόπος που συνέβη και δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη, γιατί δεν ήταν άρρωστος, δεν υπήρχε κάτι».

«Για τους γονείς μας πιστεύουμε ότι είναι αθάνατοι. Για τους ανθρώπους της οικογένειάς μας πιστεύουμε ότι δεν θα φύγουνε ποτέ, ότι πάντα θα είναι εκεί η μαμά και ο μπαμπάς. Και όταν ξαφνικά δεν είναι και γίνεται μπροστά στα μάτια σου, είναι σοκ.

Πέρασα μία βαρβάτη κατάθλιψη, βαρβάτη κατάθλιψη. Δεν την αντιμετώπισα από την αρχή σωστά. Πίστευα ότι είμαι πάρα πολύ δυνατή και θα το ξεπεράσω μόνη μου. Αυτό επιδείνωσε την κατάσταση, βυθίστηκα ακόμη περισσότερο. Και σιγά σιγά άρχισα να το ξεπερνάω. Πήγα σε κάποιον ειδικό, με συμβούλευσε και άρχισα να τα βλέπω και λίγο διαφορετικά τα πράγματα», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

«Άρχισα λίγο να προσπαθώ να εκλογικεύσω κάποια πράγματα, να αποφεύγω κακοτοπιές, να μην επιτρέπω να πιέζομαι πολύ. Δε με βοήθησε βέβαια και το περιβάλλον της τηλεόρασης ιδιαίτερα, είναι άγριος χώρος αλλά τις βρήκα τις ισορροπίες μου», ολοκλήρωσε η Αφροδίτη Γραμμέλη.