Αύριο ο γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση – Οι καλεσμένοι, τα μέτρα ασφαλείας και οι κουμπάροι

Όλα έτοιμα είναι για το κοσμικό event του μήνα -τουλάχιστον- που αναμένεται να συγκεντρώσει όλα τα φλας. Ο λόγος για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση που θα γίνει αύριο Σάββατο 13/6 στη Μεσσηνία.

Όπως αποκάλυψε ο κολλητός φίλος της ηθοποιού και παρουσιάστριας Άρης Καβατζίκης ο γάμος θα γίνει στο Πλάτωμα Μεσσηνίας και οι καλεσμένοι θα είναι περίπου 170.

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Ορισμένοι φτάνουν σήμερα για να δώσουν το παρών στο pre wedding party του ζευγαριού, ενώ άλλοι θα αφιχθούν αύριο για να παρευρεθούν στη γαμήλια τελετή και τη δεξίωση.

Βέβαια, μερικοί, όπως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο Αλέξη Γεωργούλης, θα αναχωρήσουν από την Αθήνα αργά το βράδυ του Σαββάτου και θα είναι εκεί μόνο στο after wedding party.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους είναι επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η Δέσποινα Βανδή, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Νίκος Κοκλώνης, η Μαρία Καβογιάννη, η Μαρία Μπεκατώρου και πολλοί ακόμα.

Εν τω μεταξύ, τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει φήμες για δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Μιλώντας στο «Buongiorno», ο Άρης Καβατζίκης διέψευσε τις πληροφορίες λέγοντας: «Kανένα απαγορευτικό δεν υπάρχει σε μας να ανεβάσουμε φωτογραφίες ή ο,τιδήποτε, δηλαδή δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για να βγάλουμε και να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε φωτογραφία».

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμα πως «είναι ένας γάμος, που θα βάλω το επίθετο “χειροποίητος”, δηλαδή είναι πολλά πράγματα που έχει φτιάξει η Δανάη με τα χέρια της».

Γάμος Μπάρκα – Μπότση: Ποιοι θα είναι οι κουμπάροι;

Την ίδια ώρα, άγνωστο παραμένει ποιοι θα παντρέψουν το ζευγάρι, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πάνος Κατσαρίδης κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό».

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Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και θεατρικό παραγωγό, οι κουμπάροι θα ανακοινωθούν επί τόπου. Από την πλευρά της Δανάης Μπάρκα, οι κουμπάροι θα είναι ένα συγγενικό της πρόσωπο, πιθανότατα ο σύντροφος της μητέρας της Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, και κάποιος ή κάποιοι φίλοι.

«Κουμπάροι με κλήρωση» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, με τη Δέσποινα Καμπούρη, η οποία επίσης είναι φίλη με τη Δανάη Μπάρκα, να τονίζει ότι οι κουμπάροι είναι «συμφωνημένοι» και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν επί τόπου ως έκπληξη.