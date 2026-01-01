Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για συναίνεση με ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις Ανεξάρτητες Αρχές

Ο πρώτος καφές του 2026, μεταξύ του Κωνσταντίνου Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νικήτα Κακλαμάνη και του Άδωνι Γεωργιάδη, στην πλατεία Κολωνακίου, περιλάμβανε συζήτηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 3/5.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είναι γνωστό, αυτή την στιγμή είναι ακέφαλη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και η Αρχή Διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς τόσο ο Χρήστος Ράμμος, όσο και ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος έχουν υποβάλει παραιτήσεις, ενώ άτυπα έχει παραταθεί η θητεία του Συνηγόρου του Πολίτη , Ανδρέα Ποττάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτείνει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών – να αντικατασταθεί η λίστα που στέλνουν τα αρμόδια υπουργεία με ανοικτή προκήρυξη των θέσεων, ώστε να διευκολύνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την εξεύρεση των αναγκαίων συναινέσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας μετέβησαν στην εφημερία του Νοσοκομείο Γεννηματάς.