Κυριάκος Μητσοτάκης για την στράτευση γυναικών στην Λαμία: “Χθες ήταν μία ιστορική μέρα”

Σε ανάρτηση του στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει μια γυναίκα εθελόντρια και το μήνυμα πως ο στρατός και η στρατιωτική θητεία, είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων.

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Το πρωί της Πέμπτης (04/06) 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία στην Λαμία καθώς έγιναν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό.

Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες εμφανίστηκαν στο ΚΕΥΠ Λαμίας, φόρεσαν τη στρατιωτική στολή και τις αρβύλες τους έτοιμες πλέον για να λάβουν την απαραίτητ εκπαίδευση.

Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.