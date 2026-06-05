Ενώπιος Ενωπίω: Την Πέμπτη 11/6, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 24:00, η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα υποδεχθεί στο στούντιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

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Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη;

Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο;

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 24:00, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.