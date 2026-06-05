Γαλλία: Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna – Αναγνωρίστηκε η σορός της

Με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα, που είχε καθηλώσει τη γαλλική κοινή γνώμη.

Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν και επίσημα ότι η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών, εντός εργοστασίου που παρέμενε κλειστό για πάνω από 15 χρόνια, ανήκει στο άτυχο κορίτσι.

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Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον εισαγγελέα της Αζέν, τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

«Έχουν ήδη δρομολογηθεί συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις και εξειδικευμένες πραγματογνωμοσύνες, προκειμένου να ριχθεί φως στις συνθήκες θανάτου του παιδιού», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οργή για το παρελθόν του 41χρονου υπόπτου

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την αρπαγή και τον θάνατο της 11χρονης.

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις στη Γαλλία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο Μπαρελά είχε καταγγελθεί στο παρελθόν έξι φορές για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς ανηλίκων.

Το γεγονός ότι ο 41χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος, χωρίς να έχει κινηθεί καμία δικαστική διαδικασία εις βάρος του για τις παλαιότερες υποθέσεις, έχει προκαλέσει κύμα οργής.

Ήδη έχει διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε εγκληματική ολιγωρία από την πλευρά των δικαστικών αρχών.

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Το χρονικό της εξαφάνισης και οι αντιφάσεις του κατηγορουμένου

Η αντίστροφη μέτρηση για το θρίλερ ξεκίνησε όταν η μικρή Λιάνα εθεάθη για τελευταία φορά από δύο μάρτυρες, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, να επιβαίνει στο όχημα του 41χρονου κοντά στο γυμνάσιο Hubert-Reeves.

Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη κόρη του Μπαρελά ήταν φίλη με το θύμα. Ο ύποπτος συνελήφθη 24 ώρες μετά την εξαφάνιση.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien, η στάση του κατά την ανάκριση πέρασε από διάφορα στάδια. Ο 41χρονος ισχυρίστηκε αρχικά πως δεν είχε καμία σχέση με το κορίτσι και ότι δεν τη μετέφερε ποτέ.

Όταν οι αρχές του παρουσίασαν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν το περιστατικό, αναγκάστηκε να αλλάξει την κατάθεσή του.

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Εν τέλει, παραδέχθηκε ότι την επιβίβασε στο αυτοκίνητό του, ισχυριζόμενος όμως ότι την άφησε στο δημοτικό κολυμβητήριο της περιοχής, το οποίο ωστόσο εκείνη την ημέρα ήταν κλειστό.

Έκτοτε, ο Ζερόμ Μπαρελά κρατά σκληρή στάση μέσα στη φυλακή, αρνούμενος να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις, με τις αρχές να προσπαθούν πλέον να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ που οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού του παιδιού στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο.