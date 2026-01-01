Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και Γεωργιάδης ήπιαν τον πρώτο καφέ για το 2026 στην πλατεία Κολωνακίου
Μετά την δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών
Τον πρώτο καφέ για το 2026 ήπιαν το πρωί της Πρωτοχρονιάς κορυφαία πολιτικά και κυβερνητικά πρόσωπα, στην πλατεία Κολωνακίου.
Συγκεκριμένα, στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Νωρίτερα, οι τέσσερις είχαν δώσει το «παρών» στη δοξολογία για την έλευση του νέου έτους στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τους υποδέχθηκαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Υπενθυμίζεται ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά όπου εκπρόσωποι της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας δεν δίνουν τις ευχές τους για το νέο έτος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.
