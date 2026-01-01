Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και Γεωργιάδης ήπιαν τον πρώτο καφέ για το 2026 στην πλατεία Κολωνακίου

Μετά την δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και Γεωργιάδης ήπιαν τον πρώτο καφέ για το 2026 στην πλατεία Κολωνακίου
DEBATER NEWSROOM

Τον πρώτο καφέ για το 2026 ήπιαν το πρωί της Πρωτοχρονιάς κορυφαία πολιτικά και κυβερνητικά πρόσωπα, στην πλατεία Κολωνακίου.

Συγκεκριμένα, στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, οι τέσσερις είχαν δώσει το «παρών» στη δοξολογία για την έλευση του νέου έτους στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τους υποδέχθηκαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά όπου εκπρόσωποι της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας δεν δίνουν τις ευχές τους για το νέο έτος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ