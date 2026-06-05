Βόλος: Στη φυλακή 53χρονος που επιχείρησε να βγάλει τα μάτια του αδερφού του

Αμετάβλητη παρέμεινε η ποινή των τεσσάρων ετών φυλάκισης χωρίς αναστολή, μετά την εκδίκαση της έφεσης από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, για τον 53χρονο που είχε επιτεθεί στον αδελφό του το καλοκαίρι του 2025 και έκτοτε κρατείται στις φυλακές Λάρισας.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου 19 Ιουλίου 2025, περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 53χρονος μετέβη στο πατρικό σπίτι όπου διαμένουν η μητέρα του και ο αδελφός του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εισέβαλε στο σπίτι παραβιάζοντας την πόρτα του ισογείου και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, όπου βρισκόταν ο αδελφός του.

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Εκεί φέρεται να του επιτέθηκε αρχικά με γροθιά στα πλευρά και στη συνέχεια να κινήθηκε εναντίον του επιχειρώντας να του προκαλέσει τραύματα στα μάτια. Τα όσα συνέβησαν περιέγραψε ο ίδιος ο παθών ενώπιον του δικαστηρίου, όπως αναφέρει το gegonota.news, στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της υπόθεσης αναφέρθηκε ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από σχιζοφρένεια εδώ και περίπου 30 χρόνια, ενώ είχε αποφυλακιστεί λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, με περιοριστικούς όρους για προηγούμενο επεισόδιο σε βάρος της οικογένειάς του.

Στο δικαστήριο είχε εμφανιστεί σε κατάσταση έντασης, ζητώντας να του αφαιρεθούν οι χειροπέδες και διακόπτοντας τη διαδικασία, ενώ είχε απευθυνθεί και φραστικά στον αδελφό του κατά την κατάθεσή του.

Σε πρώτο βαθμό του είχαν επιβληθεί τέσσερα χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παραβίαση δικαστικής απόφασης, με το δικαστήριο να επικαλείται την επικινδυνότητα της πράξης και να διατάσσει την έκτιση της ποινής. Η ίδια ποινή διατηρήθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.