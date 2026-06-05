Νέος γραμματέας της ΝΔ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γιατί τον επέλεξε ο Μητσοτάκης – Προ των πυλών μίνι ανασχηματισμός

Τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει, σύμφωνα με πηγές από τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Η εκλογή του νέου γραμματέα της γαλάζιας παράταξης αναμένεται να γίνει την προσεχή Τετάρτη 10/6 από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου. Η συνεδρίαση αναμένεται να αρχίσει στις 16:00, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η απόφαση του πρωθυπουργού είχε “κλειδώσει” προτού αναχωρήσει για τη Σόφια, με τον ίδιο να δείχνει τη σημερινή ημέρα για τη γνωστοποίηση του ονόματος.

Σημειώνεται ότι στο “τραπέζι” είχαν πέσει πολλά ονόματα για τη συγκεκριμένη θέση, μετά την παραίτηση του Κώστα Σκρέκα, λόγω της αναφοράς του ονόματός του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης ήθελε για τη θέση αυτή στέλεχος πρώτης γραμμής, όπως ο νυν υπουργός, που να έχει τη διάθεση να γυρίσει σε όλη την Ελλάδα, ενόψει των εθνικών εκλογών.

Έτσι, ο πρωθυπουργός έκρινε πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι το πρόσωπο που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, καθώς προέρχεται από τους κόλπους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ και έχει φέρει εις πέρας απαιτητικές “αποστολές”.

Επίσης, με αυτόν τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει την εμπιστοσύνη του στη νέα γενιά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε περάσει και από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ τώρα ετοιμάζεται να αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού για τις επικείμενες εκλογές.

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Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα θα ανοίξει μία επιπλέον θέση στο κυβερνητικό σχήμα, με πηγές από το περιβάλλον του πρωθυπουργού να τονίζουν πως οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες και ο ανασχηματισμός δεν θα είναι ευρύτερος.

Σχετικά με την αντικατάσταση του κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να “κλειδώσει” μέσα στην ημέρα, όπως και η αναπλήρωση της θέσης στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την απώλεια του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά.

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Επιπλέον, εξετάζεται και η είσοδος στην κυβέρνηση του Τάσου Χατζηβασιλείου ως υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ και ορισμένες ακόμα αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών.

Πάντως, οι όποιες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα θα γίνουν μετά την εκλογή Κυρανάκη, άρα προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.