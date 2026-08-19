Πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Πυρά της ΕΛ.Α.Σ. κατά της κυβέρνησης – «Εκτός στόχου το πρόγραμμα»

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πορεία του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» ασκεί η ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), υποστηρίζοντας ότι το μέτρο βρίσκεται «εκτός στόχου» και δεν αποδίδει τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί για την αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η 31η Αυγούστου 2026 αποτελεί την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 9.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ η ίδια η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός θα φτάσει περίπου τις 11.000.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μεγάλη απόσταση από τον στόχο των 25.000 κατοικιών»

Η ΕΛ.Α.Σ. υπενθυμίζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε θέσει ως πολιτικό στόχο το άνοιγμα 25.000 κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος.

«Λίγες ημέρες πριν κλείσει το πρώτο στάδιο, η απόσταση από την κυβερνητική εξαγγελία είναι μεγάλη», σχολιάζει, εκτιμώντας μάλιστα ότι ο τελικός αριθμός των κατοικιών που θα ενταχθούν θα είναι ακόμη μικρότερος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας αποτελούν μόνο το πρώτο διοικητικό στάδιο της διαδικασίας και δεν σημαίνουν ότι οι κατοικίες θα χρηματοδοτηθούν ή θα επιστρέψουν στην αγορά.

Τα προβλήματα που καταλογίζει στην κυβέρνηση

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες, κάνοντας λόγο για:

πολύ υψηλό προϋπολογισμό που δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς κατοικιών,

δυνατότητα χρηματοδότησης ακόμη και ανοιχτών ή ήδη χρησιμοποιούμενων κατοικιών,

ψηφιακή γραφειοκρατία που δυσκολεύει τους ιδιοκτήτες κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Τα τέσσερα αιτήματα προς την κυβέρνηση

Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πέραν της 31ης Αυγούστου 2026.

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πέραν της 31ης Αυγούστου 2026. Ένταξη στο πρόγραμμα των κλειστών ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026 και σήμερα εξαιρούνται.

στο πρόγραμμα των κλειστών ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026 και σήμερα εξαιρούνται. Αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας και επανεξέταση των περιπτώσεων πολιτών που αποκλείστηκαν λόγω τεχνικών ή διοικητικών δυσλειτουργιών.

των τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας και επανεξέταση των περιπτώσεων πολιτών που αποκλείστηκαν λόγω τεχνικών ή διοικητικών δυσλειτουργιών. Μηνιαία δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για την πορεία του προγράμματος, με διαχωρισμό των κλειστών και ανοιχτών κατοικιών, καθώς και των εγκρίσεων και των ολοκληρωμένων ανακαινίσεων.

«Χρειάζεται αλλαγή πορείας στη στεγαστική πολιτική»

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η εικόνα του προγράμματος αποτυπώνει, όπως αναφέρει, τον λανθασμένο προσανατολισμό της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνει, η υφιστάμενη πολιτική δίνει έμφαση στην επιδότηση της ζήτησης, χωρίς να δημιουργεί επαρκή νέα και μόνιμα προσιτή προσφορά κατοικιών.

Καταλήγοντας, η ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει ότι προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στη στεγαστική πολιτική, με στόχο την προστασία της κατοικίας, την ενεργοποίηση της μικρής ιδιοκτησίας και τη δημιουργία μεγαλύτερου αποθέματος προσιτής στέγης.