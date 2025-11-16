Politico: Υιοθετεί την ενεργειακή ατζέντα των ΗΠΑ η Ελλάδα με τη συμφωνία με την Ουκρανία

Θέση για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία για το φυσικό αέριο πήρε με ανάρτησή του το Politico.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο άρθρο η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα της ΕΕ που συμμετέχει ενεργά στο σχέδιο των ΗΠΑ να αντικαταστήσουν «κάθε μόριο ρωσικού φυσικού αερίου» με αμερικανικό LNG.

Το σχέδιο προβλέπει παραδόσεις LNG από τις ΗΠΑ να διέρχονται από την Ελλάδα από τον επόμενο μήνα έως τον Μάρτιο του 2026 μέσω του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου , ενός πρόσφατα ενεργοποιημένου συστήματος αγωγών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει αγωγούς, τερματικούς σταθμούς LNG και εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Το έργο — υπό την ενεργό πίεση των ΗΠΑ — αποσκοπεί στην παροχή ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, με την Ελλάδα να αποτελεί το σημείο εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο που κατευθύνεται προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και βορειότερα προς την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αυξημένο ρόλο ως ενεργειακός κόμβος.

Η συμφωνία θα «καλύψει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για εισαγωγές φυσικού αερίου για την αντιστάθμιση των απωλειών στην ουκρανική παραγωγή που προκλήθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι την Κυριακή.

Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ζελένσκι στην Αθήνα, στην οποία παρευρέθηκαν ο Μητσοτάκης, ο υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου και η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η συμφωνία που υπεγράφη την Κυριακή επισημοποίησε μια δήλωση προθέσεων μεταξύ της ελληνικής εταιρείας φυσικού αερίου ΔΕΠΑ Εμπορική και της ουκρανικής Naftogaz.

Η Ελλάδα στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της ως σημείο εισόδου για το αμερικανικό LNG, ενισχύοντας την ανεξαρτησία της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Αθήνα υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα μια 20ετή συμφωνία για την εισαγωγή 700 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμερικανικού LNG ετησίως από το 2030, με στόχο την ενίσχυση των αποστολών αμερικανικού LNG από την Ελλάδα προς τους βόρειους ευρωπαίους γείτονές της.

Εκτός από τη συμφωνία LNG με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα άνοιξε τα ύδατά της για εξερεύνηση φυσικού αερίου για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, με αμερικανική βοήθεια, βάσει συμφωνίας που υπεγράφη με την ExxonMobil, τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΠΑ, μαζί με την ελληνική Energean και την HelleniQ Energy.

«Αυτό γίνεται κατανοητό και παρουσιάζεται ως σημαντική προσθήκη στην προστιθέμενη αξία της Ελλάδας ως εμπορικού εταίρου και γεωπολιτικού συμμάχου», δήλωσε ο Χάρης Τζιμήτρας, διευθυντής του Κέντρου Ερευνών για την Ειρήνη του Όσλο στην Κύπρο.

Αλλά σημείωσε επίσης επικρίσεις για την ενεργειακή ώθηση της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών συνεπειών, των οικονομικών προκλήσεων και των γεωπολιτικών κινδύνων.

«Αυτά καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των πτυχών του έργου: η Ελλάδα θα πρέπει να διπλασιάσει την αποθηκευτική της ικανότητα… απαιτώντας εκτεταμένη κατασκευή αποθηκών και εγκαταστάσεων ΥΦΑ με σοβαρό πιθανό περιβαλλοντικό αποτύπωμα», δήλωσε ο Τζιμήτρας.

«Το LNG των ΗΠΑ είναι επί του παρόντος πολύ ακριβό, επιβαρύνοντας τους ενεργειακούς προϋπολογισμούς. Η πιθανότητα γεωπολιτικών ανταγωνισμών αυξάνεται. Και ολόκληρο το έργο αναγνωρίζεται ως αντίθετο στις προσπάθειες επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων, συμβάλλοντας στην καθυστέρηση της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», είπε.