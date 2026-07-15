Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό της – “Απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της”

Στο πένθος βύθισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και ολόκληρη τη χώρα ο θάνατος της αγαπημένης ηθοποιού Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών.

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από επιδείνωση της υγείας της.

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Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου για τον θάνατό της:

“Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της”.

Το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα μεγάλα και εκφραστικά μάτια, ήρθε τη δεκαετία του ‘50 για να φρεσκάρει τον χώρο του θεάματος στην Ελλάδα και να γίνει μία από τις πλέον αγαπητές ηθοποιούς για το κοινό.

Η Μάρω Κοντού, που για πάνω από μισό αιώνα, διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, θα παίξει σε 90 θεατρικά έργα, g;yrise πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές.

Η επιτυχία της, ειδικά στο παλιό εμπορικό σινεμά, ήταν τεράστια και για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες θα είναι για πάντα η εύθραυστη «Ελενίτσα» της κομεντί «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα», η μπριόζα «Ιταλίδα από την Κυψέλη», η τρισχαριτωμένη και πιο γοητευτική από ποτέ Λιλή στη «Σοφερίνα», αλλά και η αιθέρια Ισμήνη στην «Αντιγόνη», δίπλα στο θηρίο της υποκριτικής Ειρήνη Παπά.

Πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, η Μάρω Κοντού θα παίξει με άνεση από κωμωδίες, κομεντί και φάρσες, μέχρι δράματα και περιπέτειες, δίπλα σε όλους τους σημαντικότερους ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά, αλλά και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, συνεργάστηκε με πολλούς σκηνοθέτες, ενώ αυτός που της έδωσε τη μεγαλύτερη ώθηση στη μακρά καριέρα της, ήταν ο Γιώργος Τζαβέλλας, δίνοντάς της τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπέροχη κομεντί «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα», δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου.

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Γεννημένη στο Κουκάκι και με καταγωγή από τα Ψαρά

Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934, ενώ είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν Πειραιώτης έμπορος, με καλλιτεχνικές ευαισθησίες, που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη φυματίωση, όταν εκείνη ήταν μόλις δύο χρόνων. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι, όταν μοσχοβολούσε από τους κήπους των μικρών σπιτιών, ενώ είχε για γείτονες την οικογένεια του Μάριου Πλωρίτη, την φίλη της Κατερίνα Γιουλάκη και τη Νάνα Μούσχουρη.

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Το μπαλέτο, το Εθνικό και ο Ντίνος

Από μικρή αγαπούσε τον χορό και σπούδασε πάνω σε αυτό, στη σχολή της Κούλας Πράτσικα (μετέπειτα Κρατική Σχολή Χορού). Θα κερδίσει υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία, την οποία όμως δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η οικογένειά της. Αυτή η δυσκολία θα μετατραπεί σε τύχη για την Μάρω Κοντού, καθώς στο γκραν ζετέ της ζωής της θα τη φέρει στο Εθνικό Θέατρο ως μέλος του χορού σε αρχαίες τραγωδίες, όταν ακόμη έψαχναν εναγωνίως κοπέλες με παράστημα και αρχαιοελληνική ομορφιά. Για τον ίδιο περίπου λόγο, θα έχει την τύχη να την ανακαλύψει σε κάποια παράσταση στην Επίδαυρο ο Ντίνος Ηλιόπουλος, που έψαχνε νέες ενζενί.

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Χαρούμενο Ξύπνημα

Η Κοντού θα μπει στο εμπορικό θέατρο και αμέσως θα κάνει το ντεμπούτο της στο σινεμά με ένα μικρό ρόλο στην ταινία «Χαρούμενο Ξύπνημα», ένα πρωτόλειο ρομαντικό μιούζικαλ του Ντίνου Δημόπουλου, με πρωταγωνιστές, φυσικά, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Ρίζο και τον Γιώργο Οικονομίδη. Τη διεύθυνση φωτογραφίας έκανε ο νιόβγαλτος Αριστείδης Καρύδης Φουκς, μετέπειτα πρώτος σύζυγος της Κοντού.

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Οι πρώτες επιτυχίες

Θα ακολουθήσουν και άλλοι μικροί ρόλοι, αλλά ειδικά στα δυο αστυνομικά νουάρ «Έγκλημα στο Κολωνάκι» και «Έγκλημα στα Παρασκήνια», που γυρίστηκαν την ίδια χρονιά (1958) και βασίζονταν στα βιβλία του Γιάννη Μαρή, η Μάρω Κοντού θα πείσει για την ερμηνευτική της ικανότητα, δείχνοντας μεγαλύτερη από την ηλικία της – ακόμη και ως μοιραία γυναίκα. Έτσι, το 1960 θα έρθουν δυο μεγάλες επιτυχίες, η ευχάριστη κομεντί «Τρεις Κούκλες κι Εγώ» με πρωταγωνιστή τον Ντίνο Ηλιόπουλο και πάλι, αλλά και τα κλασικά πλέον «Κίτρινα Γάντια» του Αλέκου Σακελλάριου, υποδυόμενη την ταλαίπωρη σύζυγο από την αρρωστημένη ζήλια του Νίκου Σταυρίδη.

Αλίμονο στους Νέους

Το 1961 θα της δοθεί η ευκαιρία να παίξει στην εξαιρετική διασκευή της «Αντιγόνης» του Γιώργου Τζαβέλλα, κρατώντας με αυτοπεποίθηση τον εύθραυστο ρόλο της Ισμήνης, στο πλευρό της Ειρήνης Παπά και του Μάνου Κατράκη. Την ίδια χρονιά, θα ερμηνεύσει τον ερωτικό πόθο του ήδη καταξιωμένου και μέντορά της όπως έλεγε η ίδια χρόνια μετά, Δημήτρη Χορν, στο φιλμ του Σακελλάριου «Αλίμονο στους Νέους», ενώ τον επόμενο χρόνο θα βρεθεί και πάλι στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου στην συμπαθέστατη φάρσα «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης».

Η Δε Γυνή…

Στη «Σοφερίνα» του 1964, θα κερδίσει τις εντυπώσεις από την «εθνική σταρ» Αλίκη Βουγιουκλάκη, υποδυόμενη με μοναδική χάρη την άστατη και ελαφρόμυαλη γυναίκα, που όμως θα της συγχωρούσες τα πάντα. Για να έρθει το 1965 και η περίφημη κομεντί «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον ‘Ανδρα», όπου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδύθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον αγαπημένα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου. Τελευταία συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ ήταν στην αξέχαστη κωμωδία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη.

Κινηματογραφικό ζευγάρι με τον Κωνσταντάρα

Τα επόμενα χρόνια, θα συνθέσει, μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ένα από τα πιο πετυχημένα κινηματογραφικά ζευγάρια, γυρίζοντας συνολικά 13 ταινίες απ’ τις οποίες ξεχωρίζουν «Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι», «Ο Καπετάν Φάντης Μπαστούνης» και «Ο Τζαναμπέτης». Η τελευταία ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που γύρισε ήταν η «Συμμορία Εραστών» το 1972, στην οποία συμμετείχε και πάλι με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

Θέατρο και τηλεόραση

Παρά ταύτα, η Κοντού ποτέ δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειές της, να βελτιωθεί, να μπει στη νέα εποχή του θεάματος είτε στο θέατρο, είτε στο νέο φρούτο της εποχής, την τηλεόραση, ενώ έπαιξε και σε κάποιες ταινίες, με τελευταία τη δραματική κομεντί «Αν» που γύρισε το 2012 ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, υποδυόμενη για τελευταία φορά την Ελενίτσα Κοκοβίκου, έχοντας και πάλι δίπλα της τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

Και βουλευτίνα

Όμως, η Μάρω Κοντού, που έκανε ακόμη έναν γάμο, με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα (1975-1980) και δεν κατάφερε να κάνει παιδί, παρά τις προσπάθειές της, θα μεταδώσει την ενεργητικότητά της και σε άλλες δραστηριότητες, με κυριότερη εκείνη της ενασχόλησής της με την πολιτική.

Θα εκλεγεί βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 και ως πρώτη επιλαχούσα το 2007, όταν παραιτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων.

Επίσης, ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, αναλαμβάνοντας για επτά χρόνια την προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 και για δυο χρόνια πρόεδρος του κέντρου βρεφών «Μητέρα».

Η Μάρω Κοντού ήταν μία γυναίκα γεμάτη ζωή μέχρι τέλους, ποτέ δεν το έβαλε κάτω και εντυπωσίαζε με κάθε εμφάνισή της όπως στη συμμετοχή της στο επιτυχημένο σίριαλ «Η Γη της Ελιάς». Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, πραγματοποιώντας με επιτυχία και μία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993, ενώ πίνακάς της εκτίθεται και Μουσείο Βορρέ.