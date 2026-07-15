Στην Εύβοια ο Μητσοτάκης για να εγκαινιάσει μονάδα τεχνητού νεφρού – “Θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα” (βίντεο)
Έφτασε με ελικόπτερο στην Ιστιαία
Στην Εύβοια βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης (15/7) όπου θα εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.
«Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης – στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα», είπε ο πρωθυπουργός από το ΚΜ από Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Β. Εύβοια ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία – η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με το evima.gr, o Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε με ελικόπτερο στο γήπεδο της Ιστιαίας και τον υποδέχθηκε ο δημαρζοσ Ιστιαίας Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς και ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου
Ο πρωθυπουργός, στη συνέχεια θα συνομιλήσει με πολίτες στους Ωρεούς και στις 11 θα μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια.
Στις 13:30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.
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