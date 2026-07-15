Λατινοπούλου για Άργος: “Προφανώς απαράδεκτη η προφυλάκιση των αστυνομικών, έκαναν το καθήκον τους”

Την άποψη ότι οι αστυνομικοί που σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος δεν έπρεπε “προφανώς να προφυλακιστούν” εξέφρασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το πρωί της Τετάρτης (15/7).

Η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής ανέφερε πως όλα “έγιναν στα πλαίσια καθήκοντος” και υποστήριξε τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν 21 φορές κατά την διάρκεια καταδίωξης ενός ατόμου ΑΜΕΑ. “Ένας αστυνομικός που μπαίνει στα σώματα ασφαλείας αυτό που θέλει είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Ότι πήγε να τους εμβολίσει το ακούσατε; Πήγε να ξεφύγει. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, να αλλάξει το πλαίσιο. Δεν απειλούνται όταν πήγε να τους εμβολίσει; Πήγε να ξεφύγει, κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Όταν πήγε να τους εμβολίσει δεν υπήρχε κίνδυνος ζωής; Αν δεν θέλει ο Μητσοτάκη να κάνουν οι αστυνομικοί το καθήκον τους, να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών και τις ζωές τους, αν πιστεύει ότι η ζωή των αστυνομικών έχει μικρότερη αξία, να τους δώσει λουλούδια και να τους πάρει τα όπλα” υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στο MEGA.

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“Δεν γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του να είναι μονίμως απολογούμενος και μάλιστα προφυλακιστέος” πρόσθεσε η Αφροδίτη Λατινόπουλου. Όσον αφορά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε “έχω μιλήσει για την αριστερή βία και τρομοκρατία που δυστυχώς μένει ατιμώρητη και γίνεται ανεκτή από τις κυβερνήσεις. Εγώ περιμένω να δω ποια θα είναι τα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε “οι Ρουβίκωνες να κηρυχθούν τρομοκρατική οργάνωση και αυτό άργησε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και λυπούμαστε, αυτοί που κυβερνούν έχουν ευθύνη. Να γίνουν συλλήψεις για τα ναυάγια που κλείνουν τους δρόμους, να γίνουν συλλήψεις για τα τάγματα εφόδου που βγαίνουν στους δρόμους, συλλήψεις σε κάθε πορεία που γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη”.