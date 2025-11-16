Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Οι 6 ώρες του στην Αθήνα – «Η Ελλάδα στρατηγικός ενεργειακός σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ευρώπη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στην Αθήνα την Κυριακή 16 Νοεμβρίου έχοντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του επί ελληνικού εδάφους για 6 ώρες ο Ζελένσκι είχε μπαράζ συναντήσεων όπου συζήτησε μια πληθώρα θεμάτων αναφορικά με την στήριξη στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη και διαρκή ειρήνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ακόμη τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία διαδικασία με διακυβερνητικό χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και στην ενεργειακή θωράκιση της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και από τη σημερινή συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και τη Naftogaz.

Συζητήθηκε ακόμη η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, και η διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας, στον τομέα των θαλασσίων drones, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και στα οποία η Ουκρανία έχει μεγάλη τεχνογνωσία.

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έκαναν την εξής κοινή δήλωση:

«Την 16η Νοεμβρίου 2025, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη ανέδειξε την ισχυρή και διαχρονική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, η οποία εδράζεται στους μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και της Ελλάδας, καθώς και στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της κυριαρχίας, της διεθνούς δικαιοταξίας και του διεθνούς δικαίου, όπως επίσης και στην κοινή πεποίθηση ότι τα σύνορα των κρατών δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη ευρύτερη Ευρωατλαντική περιοχή.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της ένοπλης ρωσικής επίθεσης και την υπέρβαση των λοιπών συνεχιζόμενων προκλήσεων για την περιφερειακή σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας, της προστασίας κρίσιμων υποδομών και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τα μέρη συμφώνησαν επί των εξής:

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Τα μέρη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας – οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων.

3. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με τεχνογνωσία και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.

4. Τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές.

5. Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη.

6. Τα μέρη εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

7. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη, συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει· συμφώνησαν δε να συντονίσουν, όπου είναι σκόπιμο, την πολιτική κυρώσεων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του για το σθένος του ουκρανικού λαού και την εκτίμησή του για την εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την Ελλάδα για τη συνεπή υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Ουκρανίας και για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική, πολιτική και αμυντική συνδρομή».

Συνάντηση Κακλαμάνη-Ζελένσκι: Η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία

“Κύριε πρόεδρε προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας. Μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ίδιες αιτίες, αλλά ίσως ο κ. Πούτιν να το είχε σκεφτεί καλύτερα” τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδεχόμενος στο γραφείο του τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Κακλαμάνης, αφού δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Βουλή των Ελλήνων τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στην συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την απαρτίζουν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού, ευχήθηκε “ειρήνη” σύντομα στην Ουκρανία. Προσέθεσε ωστόσο ότι για να είναι μια ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

“Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων, υποδέχεται με χαρά τον πρόεδρο της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα γενικά και η Βουλή των Ελλήνων στην συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την αποτελούν, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα σας, ετάχθη στο πλευρό σας. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει αυτούς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα πάει απέναντι. Ο δεύτερος λόγος οφείλεται σε κάτι που ακούσατε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον πρωθυπουργό, ότι 50 χρόνια πριν εμείς ως Ελληνισμός, έχουμε υποστεί το ίδιο πρόβλημα με εσάς στην Κύπρο. Κύριε πρόεδρε προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας. Μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ίδιες αιτίες, αλλά ίσως ο κ. Πούτιν να το είχε σκεφτεί καλύτερα. Η Βουλή των Ελλήνων, εύχεται η ειρήνη σύντομα στην πατρίδα σας. Αλλά για να είναι μια ειρήνη σταθερή, πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η Βουλή των Ελλήνων είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη δική σας Βουλή, μέσω των Ομάδων Φιλίας, που υπάρχουν, για οποιοδήποτε θέμα. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον αγωνιζόμενο λαό της Ουκρανίας” δήλωσε ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό Πρόεδρο, λίγο πριν οι δύο άνδρες έχουν κατ΄ ίδιαν συνάντηση στο γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον ελληνικό λαό και την ελληνική Βουλή και δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για “την πολλών ειδών στήριξη της Ελλάδας” στον λαό της Ουκρανίας, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε “στον καινούργιο δρόμο, αυτόν της ενεργειακής ασφάλειας” που ανοίγει η Ελλάδα, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του. Επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ευχαρίστησε για τα μηνύματα που στέλνει η χώρα μας για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία καθώς και για την μελλοντική συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα.

“Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους Έλληνες βουλευτές, που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και στηρίζουν την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό στον αγώνα τους ενάντια σε αυτή τη βάρβαρη αιματηρή εισβολή.

Υπήρχε από την πλευρά της Ελλάδας πολλών ειδών στήριξη. Ήταν και ανθρωπιστική στήριξη και στρατιωτική, αλλά σήμερα ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος. Είναι δρόμος της ασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας και ευχαριστώ την Ελληνική Δημοκρατία, είμαι ευγνώμων για αυτόν τον καινούργιο δρόμο και για όλη την υποστήριξη που δέχεται η Ουκρανία από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία: είναι και η στήριξη της πλατφόρμας της Κριμαίας, είναι και η γενοκτονία του ουκρανικού λαού, είναι και τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ σχετικά με την Ουκρανία, η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό μας. Αλλά όλα αυτά, βασίζονται – είμαι πεπεισμένος – στην βασική στήριξη η οποία είναι ο ένας λαός να στηρίζει τον άλλο λαό. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την συμβολή της Ελλάδας. Μας στάθηκε η Ελλάδα από την πρώτη μέρα της εισβολής. Ήταν ευαίσθητος ο ελληνικός λαός. Έδωσε καταφύγιο σε πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου της εισβολής και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την στήριξη. Επίσης για τα μηνύματα που στέλνετε για την επίτευξη της δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία και ευχαριστώ για την μελλοντική συμμετοχή σας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα”, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι σε Τασούλα: “Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη, εργαζόμαστε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας”

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Αθήνα, λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ενώ τιμές απέδωσε άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι δυο τους είχαν θερμή χειραψία αλλά και σύντομη συνομιλία, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου.

Στο εσωτερικό βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αλλά και μέλη της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης εισβολής, τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία, την ελευθερία και την ειρήνη.



«Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου 4 χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό».



«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των ΗΕ, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα».



Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου, από το γεγονός της εισβολής της Τουρκίας. Αυτή η περίπτωση υπαγορεύει τη στάση μας στη ρωσική εισβολή, γιατί είναι ταυτόσημες περιπτώσεις. Και όταν στο διεθνές δίκαιο τίθενται θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται οι άλλες σχέσεις. Η Ελλάδα διατηρούσε σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά πλέον, η στάση μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη.



«Καλωσορίζοντας εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας, ήθελα να δώσω τη διαβεβαίωση ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για κατάπαυση πυρός, που θα οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια του λαού σας να λάβει τέλος. Και βεβαίως να σας υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην προσπάθεια να ενταχθεί στην ΕΕ υπό τους όρους της αιρεσιμότητας, αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας».

Ζελένσκι: “Ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς”

Στην αντιφώνησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή. «Η Ουκρανία και εκ μέρους της Ουκρανίας ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και την ευχαριστούμε πολύ».

Επίσης, ευχαρίστησε και τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. «Είμαστε ευγνώμονες που βρίσκεστε και σε αυτόν τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε».

«Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Τα χτυπήματα με drone και πυραύλους είναι καθημερινά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη αλλά και τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε συνεργασία στον ενεργειακό τομέα».

Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι εδώ και μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς διαπραγματεύσεις για ενεργειακά θέματα και τόνισε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στην ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον κ. Ζελένσκι για την αναγνώριση της στήριξης στην Ελλάδα. «Σαν σήμερα πριν 42 χρόνια ανακηρύχθηκε το αποσχιστικό ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου που έχει την αποδοκιμασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλης της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε.

Ως εκ τούτου, τόνισε, «ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η ένοπλη βία, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι κάτι που η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί».