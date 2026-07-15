Μάρω Κόντου: Η πορεία της στην πολιτική και η προσφορά της στα κοινά

Η Μάρω Κοντού έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών έχοντας αφήσει το στίγμα της στον καλλιτεχνικό χώρο και τον χώρο της υποκριτικής. Παρά την επιτυχημένη καριέρα της ως καλλιτέχνης δεν δίστασε να μπει στον στίβο της πολιτικής με σκοπό να προσφέρει στα κοινά.

Η σπουδαία ηθοποιός είχε μια αξιοσημείωτη πολιτική καριέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και το εθνικό κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία.

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Ειδικότερα, στην τοπική αυτοδιοίκηση είχε τους παρακάτω ρόλους:

Δήμος Αθηναίων: Εκλέχθηκε επανειλημμένα δημοτική σύμβουλος.

Διοικητικές Θέσεις: Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αθηναίων.

Πολιτισμός: Ανέλαβε για δύο περιόδους Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοσταθμού Αθήνα 9.84.

Η Μάρω Κοντού υπηρέτησε ως βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία σε τρεις διαφορετικές περιόδους, αντικαθιστώντας συναδέλφους της ως επιλαχούσα:

–1999 – 2000: Αντικατέστησε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

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–2000 – 2004: Αντικατέστησε τον Νικήτα Κακλαμάνη.

–2006 – 2007: Αντικατέστησε τον Στέφανο Μάνο.

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Η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις της πως η πολιτική δεν λειτούργησε ποτέ ως υποκατάστατο της υποκριτικής, αλλά ως μια ανάγκη για προσφορά στα κοινά.