Πιερρακάκης: Μείωση φόρων για όλους και ειδικότερα για την οικογένεια και τη μεσαία τάξη

Για τα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκε στην 89η ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τόνισε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει, ακόμη, μεγάλο χρέος. Δεν σκοπεύουμε, ούτε ως γενιά, να περάσουμε το “λογαριασμό” στους επόμενους. Εμείς διαλέγουμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης. Διαλέγουμε να πάνε απευθείας μέσω της φορολογίας εισοδήματος σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, οικογένειες με παιδιά, νέους, παρά να μεσολαβηθούν, διότι φτάνει το 19%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στον καταναλωτή».

Αναλυτικά η συνέντευξη του:

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Καλώς ορίσατε κ. Υπουργέ.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εδώ δεν θα ακούσετε τα θετικά των μέτρων, αυτά στους σχολιασμούς μας τα λέμε οι δημοσιογράφοι, όσοι τουλάχιστον προσπαθούμε με αντικειμενικότητα να τα προσεγγίσουμε. Εδώ ήρθατε για να απαντήσετε σε αυτά για τα οποία κατηγορείται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.

Και ξεκινώ από το πρώτο. Είναι η ακρίβεια. Λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν περιλάβατε το θέμα της ακρίβειας στο πακέτο της ΔΕΘ, ότι δεν εξαγγείλατε μέτρα. Και μάλιστα, άκουσα το επιχείρημα από το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ χαμηλώσατε τον ΦΠΑ σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά, δεν κάνετε το ίδιο στην υπόλοιπη Ελλάδα, επικαλούμενοι ότι δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Πώς στα νησιά θα φτάσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα όχι;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Τουναντίον. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Κατ’ αρχάς για τα καλά και τα θετικά γνωρίζω ότι και το δημογραφικό αποτελεί και προσωπική σας ευαισθησία για θέματα τα οποία έχει τύχει να συζητήσουμε και στο παρελθόν. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι το εθνικό θέμα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το γεγονός ότι εστίασαν τα μέτρα στο δημογραφικό, εγώ το σχολίασα και στο ραδιόφωνο το πρωί, είναι πολύ θετικό.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Πάμε όμως να απαντήσουμε στην κριτική. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισεκατομμύρια για το ‘26. Τα μέτρα γίνονται 2,5 δισ. ευρώ. Αυτό είναι το μεσοσταθμικό κόστος το ‘27. Το 1,76 δισ. ευρώ είναι το απώτατο όριο. Θα θέλαμε να έχουμε χώρο να κάνουμε και άλλα πολλά πράγματα; Θα θέλαμε, αλλά ο χώρος αυτός δεν υπάρχει.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τώρα θα σας διακόψω, δε θα σας αφήσω να προχωρήσετε στην υπόλοιπη απάντηση, διότι εδώ υπάρχει το άλλο επιχείρημα της αντιπολίτευσης, ότι εσείς οδηγηθήκατε σε ένα υπερπλεόνασμα με τα οικονομικά μέτρα του προηγούμενου διαστήματος 5,5 – 6 δισ. ευρώ, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά δεν έχει και σημασία και έρχεστε τώρα έχοντας πάρει από την κοινωνία αυτά τα 5,5 – 6 δισ. ευρώ με έμμεσους φόρους κλπ., να της δώσετε πίσω λιγότερο από 2 δισ. ευρώ.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Αυτό είναι μια αν θέλετε άστοχη κριτική απ’ την αντιπολίτευση γιατί αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 4,8% κατ’ αρχάς, το κανονικό είναι 1,3%, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ακόμα μεγάλο χρέος. Σε κάθε περίπτωση έχουμε νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο.

Μετά από αυτό ξέρετε τι έχουμε; Το προηγούμενο ρεπορτάζ σας, αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Και έχουμε δει τη διαφορά ανάμεσα στο να έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο οδήγησε σε μνημόνια. Εμείς δεν σκοπεύουμε να περάσουμε ούτε ως γενιά, θα πω, το λογαριασμό στους επόμενους.

Γυρνάω στο ΦΠΑ που ήταν η πρώτη σας ερώτηση. Έχεις χώρο 1,76 δισ. ευρώ. Ρωτώ ρητορικά και όσους μας βλέπουν, προτιμούν αυτά να φτάσουν απευθείας στους ίδιους ή να διαμεσολαβηθούν; Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Μειώνεις το ΦΠΑ, πόσο φτάνει στον πολίτη; Πόσο φτάνει στον καταναλωτή; 19%.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και η Σουηδία ετοιμάζεται να χαμηλώσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ναι, αλλά εγώ λέω ότι έχουμε ένα δίλημμα. Έχουμε το δίλημμα έχουμε αυτόν τον χώρο, έχουμε αυτά τα χρήματα. Εμείς διαλέγουμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης. Διαλέγουμε να πάνε απευθείας μέσω της φορολογίας εισοδήματος σε τρίτεκνους, πολυτέκνους, οικογένειες με παιδιά, νέους σε όλη τη χώρα, παρά να διαμεσολαβηθούν. Διότι φτάνει – το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, όχι εγώ – το 19% εν τέλει στον καταναλωτή.

Αναφέρατε όμως τα ακριτικά νησιά. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Εκεί πρώτον, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία μας το επιτρέπει, τα ξεχωρίζει, γιατί αναγνωρίζει ότι ένα νησί το οποίο βρίσκεται στα σύνορα…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Όχι για όλα, για πολλά συγκεκριμένα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Άκουσα πάλι από την αντιπολίτευση, από το ΠΑΣΟΚ, αλλά άκουσα και ερώτηση δημοσιογράφου στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για μια Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα τρόφιμα, Η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να χαμηλώσετε το ΦΠΑ.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Βέβαια, η αντιπολίτευση είχε μπερδέψει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έλεγε ότι μας δίνει την υποχρέωση. Μετά κατάλαβαν στην πορεία ότι είναι η δυνατότητα. Γιατί σε κάθε περίπτωση η φορολογική πολιτική, κ. Χατζηνικολάου, είναι επιλογές. Εμείς κάνουμε λοιπόν εδώ μια επιλογή.

Η Ελλάδα αλλάζει από σήμερα που θα ψηφίσουμε τα μέτρα, τον τρόπο που φορολογεί. Θα το κάνει με βάση την οικογένεια, θα το κάνει με βάση την ηλικία για τους νέους. Αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας. Στα νησιά να πω ότι είχαμε ήδη κάποια νησιά σε χαμηλό ΦΠΑ, δε μπορείς όμως να έχεις τη Χίο και να μην έχεις τα Ψαρά αφ’ ενός που είναι δίπλα, μικρά νησιά μέχρι 20.000 κατοίκους.

Δεύτερον, εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε και τις επιχειρήσεις περισσότερο γιατί ανήκουν σε ντόπιους. Είναι ακρίτες, είναι άνθρωποι που ζουν στα σύνορα και πρέπει να τους στηρίξουμε παραπάνω. Και εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, μακάρι να μπορούσε κανείς να τα κάνει όλα. Οι πολιτικοί οι οποίοι ήρθαν σε αυτή τη χώρα και ζήτησαν να τα κάνουν όλα, είδαμε εν τέλει τί έκαναν. Δεν θα πω δεν έκαναν τίποτα. Θα πω ότι έκαναν κακό.

Και κλείνω με μία φράση σε αυτό. Άκουσα το περασμένο Σαββατοκύριακο μια νέα έννοια να αναδύεται από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, την έννοια του πατριωτικού φόρου. Η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές, όχι πατριωτικούς φόρους. Γιατί διαπιστώσαμε από την ιστορία μας ότι όσοι ήρθαν να πουν για πατριωτικούς φόρους, δεν τίμησαν το πρώτο συνθετικό, την πρώτη λέξη από τις δύο.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βλέπω ότι ο κ. Τσίπρας με την επανεμφάνισή του του τελευταίου διαστήματος προκαλεί ένα άγχος στην κυβέρνηση.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Άγχος όχι.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βλέπω όλοι, όλοι απαντάτε στον κ. Τσίπρα, ο οποίος ούτε αρχηγός κόμματος είναι ακόμη τουλάχιστον, ούτε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Απαντάω με ενδιαφέρον σε αυτό που άκουσα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επιλέγει η κυβέρνηση αντίπαλο, κ. Υπουργέ; Προτιμάτε τον κ. Τσίπρα ως αντίπαλο από τον κ. Ανδρουλάκη;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εγώ θα σας πω ότι έχω διαβάσει Μαρξ – αν και Υπουργός Οικονομικών κεντροδεξιάς κυβέρνησης- και ο Μαρξ λέει μια πάρα πολύ ωραία φράση: Την πρώτη φορά ως τραγωδία, τη δεύτερη ως φάρσα. Την υιοθετώ λοιπόν αυτή τη φράση διότι την άκουσα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έρχομαι στην άλλη επισήμανση της αντιπολίτευσης, αλλά την είδα σήμερα και σε τίτλους του αντιπολιτευόμενου Τύπου, την επισήμανση ότι δεν ασχολήθηκε όσο θα έπρεπε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στο πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ με τη μικρομεσαία επιχείρηση και ότι δεν ασχολήθηκε με τους αγρότες.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Δύο σημεία. Πρώτον, η φορολογία εισοδήματος αφορά και τους αγρότες. Η φορολογία εισοδήματος, για να είναι σαφές για όσους μας βλέπουν, αφορά όλους τους Έλληνες. Δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες, όλοι θα δουν τον εαυτό τους στα μέτρα.

Δεύτερον, για τις επιχειρήσεις έχουμε κάνει πάρα πολλά και τα τελευταία χρόνια, σήμερα ο Νίκος Παθανάσης ανέφερε πάρα πολλά από αυτά. Η μείωση του φόρου από 28% σε 22%, ο φόρος μερισμάτων από 15% σε 5%, το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία της χώρας.

Αλλά άκουγα μια κριτική τα τελευταία χρόνια, η οποία θα πω ότι είναι σωστή. Κάθε χρόνο μετά τη ΔΕΘ δεν λένε και το οικονομικό ρεπορτάζ και πολλοί “σκόρπια μέτρα, πολλά πράγματα για πολλούς χωρίς κεντρικό αφήγημα”; Νομίζω ότι και ο πιο σκληρός κριτής αυτής της κυβέρνησης θα παραδεχθεί ότι εδώ είχαμε ένα συμπαγές αφήγημα, μια κεντρική λογική σε αυτά τα μέτρα και τελείως στοχευμένη.

Διότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα εθνικό θέμα, ένα εθνικό πρόβλημα, δε θα ισχυριστεί κανείς από εμάς ότι μια φορολογική μεταρρύθμιση το θεραπεύει. Η φορολογική μεταρρύθμιση αυτή, κ. Χατζηνικολάου, το αναγνωρίζει, όπως το κάνουν και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα πρώτο βήμα, είναι μια πρώτη πράξη αναγνώρισης.

Οφείλαμε να το κάνουμε, όπως πολλά άλλα πράγματα στη χώρα. Ενδεχομένως να γίνεται ετεροχρονισμένα. Η Γαλλία π.χ., να πω αυτό ή το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο, αυτά τα έχουν κάνει, το να φορολογείς με βάση τα παιδιά, πολύ νωρίτερα από εμάς. Εφόσον έχουμε αυτό το ζήτημα να διαχειριστούμε, οφείλουμε να προβούμε σε αυτή την ενέργεια.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πάντως, αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που τρέχει σήμερα και οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα επίσης με τους ρυθμούς που τρέχουν σήμερα, αυτά που έδωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στη ΔΕΘ θα τα ροκανίσει ο πληθωρισμός και το σούπερ μάρκετ.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εγώ όμως θα απαντήσω σε αυτό, κ. Χατζηνικολάου, το εξής. Άκουγα μια κριτική από την αντιπολίτευση, μια συζήτηση από την αντιπολίτευση περί τιμαριθμοποίησης το τελευταίο διάστημα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό γιατί δεν το σκεφτήκατε;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Το κοστολογήσαμε. Η τιμαριθμοποίηση κάνει 400 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη χρονιά. Η μείωση των συντελεστών, όπως την κάνουμε εμείς, κάνει 1,6 δισ.ευρώ. Αυτό που κάναμε είναι τετραπλάσιο και θα το δουν. Ξέρετε, τα λόγια παίζουν έναν ρόλο. Τον πολύ σημαντικότερο ρόλο τον παίζουν οι πράξεις. Ο κόσμος θα το δει στους λογαριασμούς του από 1/1/2026. Θα φανεί ποια είναι η αξία αυτών των μέτρων και θα φανεί και ποια είναι η στόχευση. Και είναι πολύ σημαντικό για λόγους δικαιοσύνης να υπάρχει στόχευση.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ