Περιφερειακά Κανάλια: Ψηφίστηκε στην Βουλή επί της αρχής το νέο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση τους
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ
Δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία, έγινε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υφυπουργού στον πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με τίτλο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις».
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ, ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ μαζί με ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την συζήτηση και ψήφισή του στην Ολομέλεια και το ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.
«Με το σχέδιο νόμου μπαίνει τέλος σε μια θεσμική και νομική εκκρεμότητα δεκαετιών. Νομοθετείται πλέον μια ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, που για 28 χρόνια λειτουργούν υπό το προσωρινό καθεστώς της «νόμιμης λειτουργίας», εκπέμποντας και συμμετέχοντας στη διαφήμιση (ιδιωτική ή δημόσια), χωρίς να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, λειτουργώντας σε ένα τοπίο ως επί το πλείστον αρρύθμιστο. Αυτό αλλάζει πια», είχε τονίσει προ ολίγων ημερών ο κ. Μαρινάκης.
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