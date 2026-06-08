ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό: Εκτός ο Τσέντι Όσμαν, στη θέση του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Τι αποφάσισε ο Εργκίν Αταμάν

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό: Εκτός ο Τσέντι Όσμαν, στη θέση του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν τον 3ο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Δευτέρας 8/6.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε ο Τσέντι Όσμαν που έχει ενοχλήσεις στη μέση, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μπαίνει στην αποστολή για πρώτη φορά στους τελικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε πως ο πρώην NBAer είχε 23 πόντους και 4 ασίστ στο πρώτο ματς και 11 πόντους, 6 ριμπάουντ στην αναμέτρηση του “T-Center” πριν από λίγες μέρες.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ