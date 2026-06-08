Πλήγμα στον Παναθηναϊκό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό: Εκτός ο Τσέντι Όσμαν, στη θέση του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Τι αποφάσισε ο Εργκίν Αταμάν
Πλήγμα στον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν τον 3ο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Δευτέρας 8/6.
Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε ο Τσέντι Όσμαν που έχει ενοχλήσεις στη μέση, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μπαίνει στην αποστολή για πρώτη φορά στους τελικούς.
Θυμίζουμε πως ο πρώην NBAer είχε 23 πόντους και 4 ασίστ στο πρώτο ματς και 11 πόντους, 6 ριμπάουντ στην αναμέτρηση του “T-Center” πριν από λίγες μέρες.
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