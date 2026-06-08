Κεραμέως: «Πάνω από 738.000 πολίτες έχουν ήδη ενισχύσει τις δεξιότητές τους μέσω του εθνικού προγράμματος κατάρτισης»

Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά εργασίας αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, συμμετέχοντας στο συνέδριο Quo Vandis AI conference που συνδιοργάνωσε η Boussias events με το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη (EPLO) και το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία (EPLO).

Η υπουργός τάχθηκε υπέρ μιας αισιόδοξης αλλά ρεαλιστικής προσέγγισης απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τονίζοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα μετασχηματίσουν σημαντικά την αγορά εργασίας, δημιουργώντας νέες ανάγκες αλλά και νέες ευκαιρίες. «Η κρίσιμη πρόκληση είναι να προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους ώστε να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται», υπογράμμισε.

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Η κα Κεραμέως υπενθύμισε ότι η χώρα ολοκληρώνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων, το οποίο έχει ήδη ωφελήσει περισσότερους από 738.000 πολίτες, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Τόνισε ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, με ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων, ώστε η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης να γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, ανταγωνιστικότητας και ίσων ευκαιριών.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην παραγωγικότητα της εργασίας και εκτίμησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσής της.

Όπως τόνισε, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προϋποθέτει συστηματικές επενδύσεις σε προγράμματα επανειδίκευσης (reskilling) και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling), τόσο από την πολιτεία όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. «Η δια βίου μάθηση δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Οι εργαζόμενοι του αύριο θα χρειαστεί να προσαρμόζονται διαρκώς σε νέα δεδομένα και νέα επαγγελματικά περιβάλλοντα», ανέφερε η ίδια χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα οφέλη της αυξημένης παραγωγικότητας δεν πρέπει να περιοριστούν σε λίγους, αλλά να διαχυθούν σε ολόκληρη την κοινωνία μέσω κατάλληλων πολιτικών στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, η πολιτεία οφείλει να δώσει προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπως οι ηλικιωμένοι ή οι μακροχρόνια άνεργοι, μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης, επανειδίκευσης και ενδυνάμωσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Κλείνοντας, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας, εφόσον συνοδευτεί από επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, ισχυρές εγγυήσεις

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προστασίας των εργαζομένων και πολιτικές που διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της τεχνολογικής προόδου θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.