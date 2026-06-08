Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα μιλήσει την Τρίτη σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Το παρών σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα δώσει την Τρίτη 9/6 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη 9 Ιουνίου στις 11.00 θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

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Στις 19.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Christiane Amanpour, στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν o «Economist» και το iefimerida.gr, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.