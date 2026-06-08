Γιάννης Δραγασάκης: Ορκίστηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίηση

Ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρα ο βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης εκλεγμένος πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Β2 Δυτικό Τομέα καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δραγασάκης έχει ήδη ενημερώσει το προεδρείο της Βουλής ότι προτίθεται να ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, θα γίνει ο 40ός ανεξάρτητος βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου. Ο Γιάννης Δραγασάκης αποτελεί ένα από τα ιστορικά στελέχη της Αριστεράς, με πολυετή κοινοβουλευτική και κυβερνητική διαδρομή.

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Από τα μαθητικά του χρόνια ανέπτυξε πολιτική δράση ως μέλος της νεολαίας «Γρηγόρης Λαμπράκης», ενώ ως φοιτητής συμμετείχε στην αντιδικτατορική δράση. Διετέλεσε γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Λονδίνου και υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ έως το 1991, καθώς και του Συνασπισμού από την ίδρυσή του.

Στις εκλογές του Ιουνίου 1989 εξελέγη βουλευτής Χανίων με τον ενιαίο Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου.

Στη συνέχεια επανεξελέγη βουλευτής Β΄ Αθήνας στις εκλογές του 1996, του 2004, του 2007, καθώς και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2012. Υπήρξε επί σειρά ετών αντιπρόεδρος της Βουλής, μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρόεδρος της υποεπιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Περιφέρεια Αθήνας, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους αναδείχθηκε βουλευτής Επικρατείας. Το 2019 εξελέγη βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές του Ιουνίου 2023 ήταν υποψήφιος στην Περιφέρεια Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, χωρίς τότε να εκλεγεί.