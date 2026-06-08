Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Σάστισε στον αέρα της ΕΡΤ – «Παιδιά οι φωτογραφίες που δείχνετε είναι πολύ προσωπικές» (Βίντεο)

Καλεσμένη του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» ήταν το πρωί της Δευτέρας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παράσταση “Λυσιστράτη”, που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό το καλοκαίρι και μίλησε για τις εξαντλητικές πρόβες.

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«Δεν είναι μόνο ο κόσμος που έχει την αίσθηση ότι το “Παρά Πέντε” δεν μοιάζει να ήταν πριν από 20 χρόνια. Κι εμείς αυτό νιώσαμε. Όταν βρεθήκαμε, δηλαδή, να το ξανακάνουμε, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ξαναγίναμε οι ρόλοι μας με το που είπαμε “καλημέρα”», σημείωσε η ηθοποιός.

«Ο Αστέρης ο Πελτέκης, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης, είναι και πολύ ταλαιπωρητικός. Δεν το κάνει επίτηδες, του βγαίνει αβίαστα, γιατί δεν ησυχάζει. Συνέχεια εμπνέεται και από κει που πας να πεις δυο ατάκες, γίνεται ξαφνικά 10λεπτο!», ανέφερε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μιλώντας για τη «Λυσιστράτη».

Μάλιστα, κατα τη διάρκεια της κουβέντας με τους παρουσιαστές σάστισε όταν είδε στο videowall κάποιες προσωπικές της φωτογραφίες.

«Παιδιά, είναι πολύ προσωπικές φωτογραφίες αυτές που δείχνετε, μη χειρότερα τώρα καλέ! Τις έχω αυτές στο Instagram; Δεν τις έχω», σχολίασε αναστατωμένη.