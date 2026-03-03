Παύλος Μαρινάκης: «Αδιανόητη ανάρτηση από Πολάκη για την επίθεση στον CEO της CEPAL Θόδωρο Αθανασόπουλο»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη για την επίθεση στον CEO της CEPAL Θόδωρο Αθανασόπουλο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης με επίσημη ανακοίνωση του «το τέρας της βίας όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, να το συνηθίσουμε». Παράλληλα, καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει από το κόμμα.

Αναλυτικά:

Πριν από λίγη ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης προέβη σε μια αδιανόητη ανάρτηση, με αφορμή την άγρια επίθεση που δέχθηκε, σήμερα το πρωί, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEPAL Θόδωρος Αθανασόπουλος. Η ανάρτηση αυτή δεν μαζεύεται ούτε με το ετεροχρονισμένο υστερόγραφο που προσέθεσε.

Το «τέρας» της βίας, όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, να το συνηθίσουμε.

Σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Πολάκης δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες συμπεριφορές είναι «ακόμα μία ημέρα στη δουλειά», ασχέτως αν αυτό κάνουν ότι δεν το βλέπουν όσοι οραματίζονται «προοδευτική διακυβέρνηση» με τους εκπροσώπους της οπισθοδρόμησης και του τυφλού μίσους.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες αυτής της φρικαλέας επίθεσης και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης, στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τόνισε μεταξύ άλλων ότι «τα κοράκια των φαντς έχουν φτάσει τον κόσμο στα όρια του και θα δούμε άγρια πράγματα πλέον από την απόγνωση».

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος. «Η εταιρεία CEPAL επιβεβαιώνει ότι σήμερα το πρωί ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Θ. Αθανασόπουλος δέχθηκε επίθεση από άτομα αγνώστων στοιχείων. Είναι καλά στην υγεία του.

Η εταιρεία καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.