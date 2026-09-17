Μητσοτάκης: “Η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου ομιλία στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο κ. Μητσοτάκης δίνει το παρών στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του.

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Παρών στην εκδήλωση είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε από την εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου λέγοντας «η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης. Το ερώτημα δεν είναι αν θα αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά με ποιον τρόπο και ποια ταχύτητα και ποιες δικλίδες ασφαλείας. Η τελική απόφαση παραμένει αδιαπραγμάτευτα στα χέρια το μυαλό, την ενσυναίσθηση, την συνείδηση των δικαστών».

Όπως σημείωσε, «στον κόσμο των προηγμένων μοντέλων της ΑΙ γίνεται συζήτηση για το αν μπορεί να έχει συνείδηση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και χαίρομαι γιατί εδώ έχετε βρει ισορροπία ανάμεσα στη χρησιμότητα και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης ως ένας καταλύτης για τη βελτίωση αλλά ποτέ αντικαταστάτης της κρίσης του δικαστή».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο «συνολικό σχέδιο η δικαιοσύνη σύντομα να απονέμεται πιο σωστά και πιο έγκαιρα» θέτοντας ως στόχο «μέχρι τα τέλη του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες».

Ευχαρίστησε τα στελέχη του ελεγκτικού συνεδρίου για τη βοήθειά τους ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.