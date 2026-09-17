Ενεργειακή κρίση: Νέα μέτρα στήριξης ανακοινώνει το απόγευμα ο Μητσοτάκης

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στην συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρωθυπουργός σήμερα στο Ertnews.

Η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους και οι πιέσεις που καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων έχουν θέσει την κυβέρνηση σε αυξημένη ετοιμότητα. Στόχος του νέου πακέτου είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

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Οι τελικές αποφάσεις θα γνωστοποιηθούν από τον πρωθυπουργό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το πλήρες εύρος των παρεμβάσεων ή οι κατηγορίες των δικαιούχων.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκονται παρεμβάσεις που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα και το κόστος θέρμανσης.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται:

Η συνέχιση ή η ενίσχυση των παρεμβάσεων στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Η πιθανή διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να καλυφθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Νέα στήριξη στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ανάλογα με την πορεία των χονδρικών τιμών.

Οι παραπάνω επιλογές αποτελούν σενάρια που έχουν τεθεί προς αξιολόγηση. Οι τελικές παρεμβάσεις, τα ποσά και οι δικαιούχοι αναμένεται να αποσαφηνιστούν στις απογευματινές ανακοινώσεις.

Η κυβερνητική κινητοποίηση έρχεται καθώς οι τιμές των καυσίμων και της ενέργειας εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό και στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Μηνιαία αξιολόγηση των διεθνών τιμών

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αποφασίζει εάν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

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Καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα έχουν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβερνητική γραμμή παραμένει προσανατολισμένη σε στοχευμένα μέτρα, με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Οι τελικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τη χρονική διάρκεια των μέτρων, τον τρόπο εφαρμογής τους και τις ομάδες που θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας.

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Οι υπόλοιπες ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Όπως ανακοίνωσε, προβλέπεται η πρόσληψη περίπου 6.500 αναπληρωτών νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, από την Παρασκευή τίθενται σε εφαρμογή νέες λεωφορειακές γραμμές και επεκτάσεις δρομολογίων του ΟΑΣΑ, με στόχο τη σύνδεση της Λαυρεωτικής με το Κορωπί, των Μεγάρων και της Ελευσίνας με την Αγία Μαρίνα και της Ραφήνας με τον σταθμό της Δουκίσσης Πλακεντίας.

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Ανακοινώθηκε ακόμη η αναστολή για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026.

Τέλος, συνεχίζονται για τρίτη χρονιά τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» σε 115 δήμους, με την πρόσληψη 830 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και τη λειτουργία περίπου 6.590 προγραμμάτων για σχεδόν 150.000 πολίτες.