Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου και Αβραμόπουλο

Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς και του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, για την άρση ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, σε σύνολο 265 παρόντων βουλευτών, υπέρ ψήφισαν 175 βουλευτές ενώ 90 την καταψήφισαν.

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Για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, σε σύνολο 266 παρόντων βουλευτών, 264 ψήφισαν υπέρ ενώ δύο βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Η πρώτη υπόθεση, αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, εναντίον της κ. Κωνσταντοπούλου, και η δεύτερη, ευρωπαϊκό ένταλμα των βελγικών αρχών για τον κ. Αβραμόπουλο, στο πλαίσιο της διερεύνησης για το Qatargate.

Σημειώνεται ότι στην εισήγησή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής πρότεινε, κατά πλειοψηφία, την άρση ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου ενώ ομόφωνη ήταν η απόφασή της για τον κ. Αβραμόπουλο.

Ο τελευταίος , με υπόμνημά του προς την Ολομέλεια, ζήτησε την άρση ασυλίας του -όπως είχε κάνει και στην Επιτροπή Δεοντολογίας – δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις και ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ακλόνητη βεβαιότητα ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της αλήθειας.

«Δηλώνω εξαρχής κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι δεν έχω καμία σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις οι οποίες διερευνώνται στο πλαίσιο της αποκαλούμενης υπόθεσης. Ουδέποτε συμμετείχα άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και ουδέποτε ενήργησα προς εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων οποιουδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος και κατέληγε:

«Δεν ζητώ προστασία από τη διερεύνησή της, ζητώ να μου δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστώ πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, να παρουσιάσω τα πραγματικά στοιχεία και να αποδείξω ότι ουδεμία σχέση έχω με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις. Προσέρχομαι οικειοθελώς, με καθαρή συνείδηση, απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ακλόνητη βεβαιότητα ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της αλήθειας».

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Έντονη αντιπαράθεση Ζ. Κωνσταντοπούλου-Δ. Καιρίδη

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απέδωσε την «ψευδομήνυση», όπως την χαρακτήρισε, σε «φαιδρή, συστηματική πολιτική στοχοποίησή της από τη ΝΔ».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει την αναβολή της συζήτησης σήμερα, προκειμένου να μπορέσει να παρίσταται ως συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας, στη δίκη του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη.

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Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε έγγραφη απάντησή του απέρριψε το αίτημα της επισημαίνοντας ότι θα πρέπει η σχετική δικογραφία να εξεταστεί εντός τριμήνου και η προθεσμία εκπνέει εντός του Σεπτεμβρίου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι «συμπράττει με τη ΝΔ τορπιλίζοντας με φθηνό τρόπο τη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, ενός εμβληματικού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ», όπως είπε, καθώς δεν στήριξε το αίτημά της να μην υποχρεωθεί να απουσιάζει από το δικαστήριο.

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Η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε ακόμα για «σιγή της ΝΔ απέναντι στην υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, που ελέγχεται για μείζονα ζητήματα που έχουν προκύψει για το μεγάλο ευρωπαϊκό σκάνδαλο «Qatargate».

Την μη άρση ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστηρίζοντας ότι «έχουμε ξαναδεί πολλές φορές το έργο της συστηματικής πολιτικής δίωξης από τη ΝΔ, σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποδεικνύοντας ότι είναι ιδιαίτερα ενοχλητική για την κυβέρνηση πολιτική αντίπαλος και προσπαθεί να την αντιμετωπίσει με αυταρχικές πρακτικές.

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Στην κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, κάνοντας λόγο για «τραγέλαφο επιχειρημάτων».

Όπως είπε, η κ. Κωνσταντοπούλου, «καταφεύγει σε τερτίπια… επιδεικνύει συστηματικά στη Βουλή αντιθεσμική, αντιδημοκρατική συμπεριφορά, ενώ έχει την ψευδαίσθηση ότι βλάπτει την κυβέρνηση αλλά στην ουσία βλάπτει σίγουρα τα δικαιώματα των βουλευτών της αντιπολίτευσης και της δημοκρατίας με άσφαιρα πυρά και κραυγές».

«Είναι η μόνη πολιτικός που έχει μηνυθεί από δικαστή για κακουργηματική πράξη και αντί να απολογηθεί έρχεται και μας κουνά το δάχτυλο μη έχοντας ίχνος μεταμέλειας», ανέφερε ο κ. Καιρίδης.

«Ψευδώς ακούστηκε ότι ο κ. Αβραμόπουλος εγκαλείται για το διάστημα που ήταν επίτροπος. Η υπόθεση αφορά την εποχή που ήταν ως ιδιώτης. Εμείς δεν δικαιούμαστε να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης της, δεν ανήκει στα κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα», τόνισε ο κ. Καιρίδης και πρόσθεσε:

«Ταλαιπωρείται τη Βουλή και τους βουλευτές… Συνεχώς προσπαθούμε να σας διευκολύνουμε αλλά εξαντλήσατε όλα τα περιθώρια και ας έχουμε μεγάλα ψυχικά αποθέματα… Έχετε το σύνδρομο του διωκόμενου. Δεν είμαι όμως αρμόδιος να το λύσω υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να το κάνουν».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας τον κ. Καιρίδη ότι καταφεύγει στην τοξικότητα, σημείωσε ότι «τα περί ψυχιατρικά πρέπει να μένουν εκτός της αίθουσας… όλοι οφείλουν να επιδεικνύουν την ανάλογη ευθύνη. Δεν είστε ο πατριάρχης της σκέψης ή της πολιτικής πράξης. Γι’ αυτό πρέπει να εμφανίζεστε με μεγαλύτερη σεμνότητα», ανέφερε ο κ. Γιαννούλης.