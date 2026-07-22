Γεωργιάδης: “Με τον κ. Σαλμά δεν μιλάμε εκτός δικαστηρίων, είχε σημαντικό ρόλο στην σκευωρία Novartis”

“Δεν ανοίγω διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων” τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στα όσα είπε ο Μάριος Σαλμάς στην τοποθέτησή του στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση Novartis.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε σε ανάρτησή του πως η απάντησή του σε όσους αμφισβητούν την ηθική του, θα είναι πάντα η ίδια, και αυτή θα έρχεται πάντα μέσα από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

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Υπενθυμίζεται, πως ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του κ. Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από δημόσιες καταγγελίες του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή για στημένους διαγωνισμούς.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στο κείμενο που ανάρτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα social media αναφέρει: Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο kontra channel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του γράφω ότι «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε 1€» ή με την κατάθεση στην Βουλή μίας ενόρκου βεβαιώσεώς μου υπέρ του κ. Νίκου Μανιαδάκη η οποία κατατέθηκε σε Δικαστήριο το οποίο έχασε τελικά ο κ. Σαλμάς- προσπάθησε εκ νέου να με συκοφαντήσει, παραμένω Υπουργός Υγείας και σε λίγο θα κάνω εγκαίνια στο νέο πλήρως Ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάτμου.

Βρήκαν φυσικά ευκαιρία μερικοί ξεχασμένοι πλέον από τον λαό πολιτικοί μου αντίπαλοι (@ZoeKonstant και @pavpol2222) να αρχίσουν πάλι τα περί Novartis. Ασήμαντα όλα αυτά.

Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε. Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

Αλλά και με τους άλλους δύο είμαι επίσης στα δικαστήρια (με τον κ. Πολάκη ακριβώς για όσα έχει πει εναντίον μου για την Novartis) και έχουν αρθεί οι ασυλίες τους σε μηνύσεις μου. Αυτή θα είναι πάντα η απάντηση μου σε όσους αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν.