Κόντρα για τη Novartis: Η επίθεση Σαλμά, η σκληρή απάντηση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ και το αιχμηρό σχόλιο του Πολάκη

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή την ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά με επίκεντρο την υπόθεση Novartis και καταγγελίες που αφορούν τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Την αρχή έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζοντας πως ότι ο κ. Σαλμάς κατέθεσε στοιχεία σχετικά με, όπως αναφέρει, «χρηματισμό ΜΜΕ από φαρμακευτικές εταιρείες», αλλά και για «εκβιασμό του προστατευόμενου μάρτυρα Αναστάσιου Μανιαδάκη».

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Το θέμα προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να τοποθετηθεί, σε διαφορετική περίπτωση, «η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Γεωργιάδης: “Με τον κ. Σαλμά δεν μιλάμε εκτός δικαστηρίων”

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο Μάριος Σαλμάς είχε δηλώσει προ ημερών σε τηλεοπτική εκπομπή πως «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…», σχολιάζοντας πως, παρά τις σημερινές καταγγελίες, παραμένει στη θέση του.

Ο υπουργός χαρακτηρίζει «ασήμαντες» τις νέες αναφορές στην υπόθεση Novartis και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον Μάριο Σαλμά, παρά μόνο «στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Παράλληλα, στρέφεται κατά του Παύλου Πολάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι και με τους δύο βρίσκεται σε δικαστική αντιπαράθεση για υποθέσεις που σχετίζονται με τη Novartis, υπογραμμίζοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 22, 2026

Σαλμάς: «Να ξανανοίξει η υπόθεση»

Ο πρώην υπουργός Υγείας επανήλθε στο θέμα από το περιστύλιο της Βουλής. «Μετά την σημερινή ομιλία του κ. Σαλμά που μετά την μήνυση που κατέθεσε ο Γεωργιάδης εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση έφερε μία σειρά από στοιχεία στην Βουλή, έγγραφα και μηνύματα. Με αυτά τα έγγραφα και μηνύματα η υπόθεση Novartis ξανανοίγει με τους ίδιους κατηγορούμενους που εγώ έφαγα τεράστια ποσότητα λάσπης και δολοφονίας χαρακτήρα και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά και μιλούσαν για σκευωρία. Ποια είναι η σκευωρία Άδωνι Γεωργιάδη, όταν στέλνεις αυτό το μήνυμα και λες ότι η Φραγκάκη, μία δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 πήρε διαφήμιση από την Novartis σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στον Φρουζή να δώσει διαφήμιση το έκανα όταν δεν ήμουν υπουργός και εγώ μιλούσα πάντα με τον Φρουζή. Κατέθεσε ένα μήνυμα που λέει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης εκβίασε τον Μανιαδάκη να μην υποχωρήσει και να μην πει την αλήθεια στην Τουλουπάκη την εισαγγελέα και να τους καλύψει και αυτό θα το χρωστάει».



«Και στέλνει και εδώ ένα μήνυμα ο Γεωργιάδης στον Σαλμά και λέει ότι στην δίκη που είχε ο Μανιαδάκης, προστατευόμενος μάρτυρας, με τον Σαλμά, λέει ήμουν με τον Μανιαδάκη, ο Άδωνις, εδώ και πολύ καιρό διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω» συνέχισε ο κ. Πολάκης.



«Εκβίασε δηλαδή ο Γεωργιάδης προστατευόμενο μάρτυρα Αναστασίου ή Μανιαδάκη να μην καταθέσει την αλήθεια, όπως το ίδιο πράγμα έκανε και ο Στουρνάρας».



«Με βάση αυτά τα στοιχεία, αυτό είναι και προσωπική μου δικαίωση στην στάση μου στην υπόθεση Νovartis χωρίς καμία συγγνώμη που δυστυχώς ζήτησαν άλλοι. Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο να ανοίξει ξανά την υπόθεση και να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουμε αναίρεση για τους πάντες που αθωώθηκαν και ειδικά ο Γεωργιάδης που αρχειοθετήθηκε για αδιευκρίνιστα ποσά, το ίδιο και ο Αβραμόπουλος και βέβαια ο Λοβέρδος που ασκήθηκε δίωξη και βρέθηκε ο εισαγγελέας και τον αθώωσε. Πρέπει να ξανανοίξει τώρα η Novartis, είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

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Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».