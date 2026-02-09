Οριστικοποιείται η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – Ποιοι υπουργοί θα παρευρεθούν στην Άγκυρα

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη συνάντηση που θα έχουν την Τετάρτη 11/2 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Μέσα στην ημέρα “κλειδώνουν” τόσο η ατζέντα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και του τετ α τετ των δύο ηγετών, όσο και η σύνθεση των υπουργών που θα συνοδεύσουν τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν θα γίνει παρουσία των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, και των διπλωματικών συμβούλων, Μίλτωνα Νικολαίδη και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα ταξιδέψουν στην Άγκυρα και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης και Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Όσον αφορά στα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος τόσο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας όσο και της συνάντησης των δύο ηγετών, θα αφορούν τις διμερείς εξελίξεις, όσο και τα περιφερειακά ζητήματα και τα διεθνή ζητήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, με νέες συμφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες και έμφαση στον πολιτικό διάλογο.

Πάντως, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύγκλιση για να αρχίσει η συζήτηση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση ελπίζει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα, δεν υπάρχει διάθεση για οποιασδήποτε μορφής επιδιαιτησία από τρίτους, με την ελληνική και την τουρκική πλευρά να επιμένουν στη διμερή διαχείριση των διαφορών.

Σε καμία περίπτωση, όμως, η ελληνική πλευρά δεν σκοπεύει να υποχωρήσει από τις “κόκκινες γραμμές” της.

Υπενθυμίζεται ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τελευταία φορά είχαν συναντηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.