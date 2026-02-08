Τι θα πουν Μητσοτάκης – Ερντογάν στην συνάντηση της Τετάρτης – Το “αγκάθι” των θαλάσσιων ζωνών

Μόλις λίγα 24ωρα απομένουν για την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα την ερχόμενη Τετάρτη (11/2).

Η Deutsche Welle επικαλούμενη τα τουρκικά ΜΜΕ αναλύουν τις εξελίξεις που θα προκύψουν από τη σημαντική συνάντηση και τονίζουν τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος Ερντογάν «είναι έμπειροι ηγέτες», πράγμα που υπονοεί, σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ , ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν βλέπει ένταση και θέλει να συνεχιστούν τα ήρεμα νερά.

Στέλνει επομένως το μήνυμα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα αποτελέσουν πηγή αστάθειας», με έμφαση στο ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί».

Το αγκάθι των θαλάσσιων ζωνών

Οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θεωρεί βασική διαφωνία την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία σκοπεύει να θέσει «ανοιχτά» στην Άγκυρα.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας «Σαμπάχ», ότι ο Μητσοτάκης αποκλείει σοβαρό κίνδυνο έντασης, υπογραμμίζοντας πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σήμερα πιο «απλές» από ό,τι πριν 4–5 χρόνια και ότι κανείς δεν θέλει νέα προβλήματα στην περιοχή.

Ενδιαφέρον προκαλεί και η άποψη της «Σαμπάχ» ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στην Άγκυρα επιδιώκει να οικοδομήσει πάνω σε ένα θετικό κλίμα.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο Foreign Policy, ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ αποτελεί, κατά την ελληνική θέση, τη μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει λόγος κλιμάκωσης.

Η Αθήνα προσέρχεται στη συνάντηση με βασικό στόχο την εμπέδωση κλίματος προβλεψιμότητας και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, σε μια συγκυρία όπου οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από σταθερή, αλλά εύθραυστη, διαχείριση. Στο παρασκήνιο, διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η σύγκλιση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είχε εδώ και καιρό «κλειδώσει» για τα μέσα Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού, στοιχείο που προσδίδει πρόσθετη σημασία στην επίσκεψη και στη δυναμική της για τη συνέχεια των επαφών, ενώ και η Τουρκική πλευρά φέρεται να επιδιώκει τα “ήρεμα νερά” σε μία περίοδο με έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις.