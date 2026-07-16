ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο και Σενετάκη

Ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος συνολικά 22 προσώπων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία είχε αρθεί πρόσφατα από τη Βουλή.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους βουλευτές Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκώρο και Μάξιμο Σενετάκη.

Τα τέσσερα κοινοβουλευτικά στελέχη βρίσκονται αντιμέτωπα με την παραπομπή τους στο εδώλιο για πλημμεληματικές πράξεις που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων που χορηγούνταν σε αγρότες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Το βαρύ κατηγορητήριο και η κατανομή των ευθυνών

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους τέσσερις βουλευτές αφορούν σοβαρά αδικήματα:

Τρεις εξ αυτών αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία

Ένας εξ αυτών κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ε.Ε.

Ένα από τα εμπλεκόμενα μέλη του Κοινοβουλίου διώκεται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και για απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή.

Στο αρχείο οι υποθέσεις για επτά εν ενεργεία βουλευτές

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε πως η έρευνα για ακόμη επτά εν ενεργεία βουλευτές και δύο πρώην βουλευτές τίθεται οριστικά στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για τη θεμελίωση κατηγοριών.

Αντίθετα, η έρευνα παραμένει ενεργή για τρεις πρώην βουλευτές.

Οι επτά νυν βουλευτές για τους οποίους η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο είναι οι:

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Βασίλης (Λάκης) Βασιλειάδης

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Νότης Μηταράκης

Κώστας Αχ. Καραμανλής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Κώστας Τσιάρας

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Πλέον, η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο, με τη σύνταξη και επίδοση των επίσημων κατηγορητηρίων στους τέσσερις βουλευτές και στα υπόλοιπα 18 μη πολιτικά πρόσωπα που διώκονται για την ίδια υπόθεση, οπότε και αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία της δίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νυν βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημόσιων αξιωματούχων και πολιτικού προσωπικού, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά γεωργικά κεφάλαια.

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Οι κατηγορίες εναντίον επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών έχουν απορριφθεί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διεξάγει έρευνες για ένα φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΠΕ.

Στις 24 Απριλίου 2026, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στις έρευνές της για πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021 και να διαπιστώσει τα γεγονότα αναζητώντας παράλληλα ενοχοποιητικά και απαλλακτικά στοιχεία.

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Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες επιθεώρησης, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων και ψευδείς πιστοποιήσεις.

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Όσον αφορά αυτές τις έρευνες, οι οποίες αφορούν πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν μόνο το 2021, η Εισαγγελία απαγγέλλει τώρα κατηγορίες στον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, στον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για δύο κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης και σε δύο πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: τρεις από αυτούς κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης και ένας για υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ.

Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επίσης για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας υπάλληλος του πολιτικού γραφείου ενός εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης ενός πρώην υπουργού, ένας κτηνιατρικός υπάλληλος και αρκετοί δικαιούχοι των κονδυλίων.

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κατηγορούνται για πλημμελήματα, όπως απάτη με επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδή βεβαίωση επίσημων αρχείων, και ορισμένοι από αυτούς κατηγορούνται επίσης για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε ορισμένα από τα αδικήματα που διέπραξαν οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι αξιωματούχοι.

Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και τα προβλεπόμενα ποινικά πρόστιμα που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Οι κατηγορίες εναντίον επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την ποινική δίωξη.

Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξετάστηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίδια προσοχή στις ενοχοποιητικές και απαλλακτικές περιστάσεις.

Για τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην βουλευτών, η διαδικασία συνεχίζεται.

Άλλες έρευνες για φερόμενες πράξεις που διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη βρίσκονται σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

16 Ιουλίου 2026».