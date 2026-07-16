Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του προέδρου Τραμπ επειδή έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του

Τι ανέφερε ο Λευκός Οίκος

Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του προέδρου Τραμπ επειδή έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του
ABACAPRESS POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ