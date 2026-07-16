Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του προέδρου Τραμπ επειδή έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

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Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.