Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στον Άρειο Πάγο το αίτημα Κοβέσι που ζητάει θητεία 5 ετών αντί για 2 για τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Σε πεδίο πρωτοφανούς θεσμικής αντιπαράθεσης μεταξύ της εγχώριας Δικαιοσύνης και των Βρυξελλών μετατρέπεται η αυριανή συνεδρίαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα ακύρωσης που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), το οποίο ανανέωσε τη θητεία τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο έτη, αντί για τα πέντε που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαμάχη αφορά τους εισαγγελικούς λειτουργούς πρώτου βαθμού, Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Το ΑΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τον περασμένο Μάιο τη διετή παράτασή τους, με το σκεπτικό να ολοκληρώσουν μείζονες υποθέσεις που ήδη χειρίζονται, όπως οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, είχε ήδη μεριμνήσει από τον Νοέμβριο του 2025 να λάβει την έγκριση του Κολεγίου της EPPO για πλήρη, πενταετή ανανέωση της θητείας τους.

Κίνηση που, σύμφωνα με κύκλους του Αρείου Πάγου, έγινε πρόωρα και προσέκρουσε στις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς δεν είχε ζητηθεί προηγουμένως η γνώμη του ελληνικού δικαστικού συμβουλίου.

Το νομικό οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η ευρωπαϊκή πλευρά, την οποία θα εκπροσωπήσει ενώπιον των ανώτατων δικαστών ο καθηγητής Νομικής Σπύρος Βλαχόπουλος, προσέρχεται στη μάχη με μια σειρά από ισχυρά νομικά επιχειρήματα.

Η EPPO υποστηρίζει ότι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι το μόνο κυρίαρχο όργανο για την ανανέωση των θητειών, επικαλούμενη και σχετική διευκρινιστική απόφαση του οργάνου από τον Φεβρουάριο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η δικαιοδοσία του ΑΔΣ περιορίζεται αυστηρά στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών εντός της ελληνικής επικράτειας (μεταθέσεις, προαγωγές) και δεν εκτείνεται σε λειτουργούς που υπάγονται στο ενωσιακό Δίκαιο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι αν το ΑΔΣ είχε αμφιβολίες για την ερμηνεία του νόμου, όφειλε να απευθυνθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προτού αποφασίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζήτημα του «παραδεκτού»

Στη συνεδρίαση θα κριθεί προκαταρκτικά αν η EPPO νομιμοποιείται να προσφύγει.

Ενώ δικαστικές πηγές του Αρείου Πάγου διατυπώνουν την άποψη ότι δικαίωμα έντασης έχουν μόνο οι θιγόμενοι εισαγγελείς ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αντιτείνει ότι διαθέτει αυτόνομο έννομο συμφέρον, καθώς πλήττεται άμεσα η θεσμική της ανεξαρτησία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μάχη» 25 υποψηφίων για τις 3 νέες θέσεις

Παράλληλα με την κρίση για τις θητείες, το ΑΔΣ καλείται αύριο να επιλέξει και τους εισαγγελείς που θα στελεχώσουν τις τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα μας.

Οι θέσεις αυτές δημιουργήθηκαν μετά από αίτημα της κ. Κοβέσι για την ενίσχυση του ελληνικού τμήματος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους από 10 σε 13.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ενδιαφέρον στο εσωτερικό του δικαστικού σώματος είναι εντυπωσιακό, καθώς συνολικά 25 εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν καταθέσει υποψηφιότητα.

Πέρα από το υψηλό κύρος, η θέση προσφέρει ελκυστικές συνθήκες εργασίας, οι εισαγγελείς έχουν έδρα την Αθήνα, επικεντρώνονται αποκλειστικά στο μεγάλο οικονομικό έγκλημα και την απάτη κατά των πόρων της Ε.Ε., ενώ οι αποδοχές τους είναι σαφώς ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο εθνικό μισθολόγιο.