Κυψέλη: Σύσκεψη για τις ζημιές από τις εργασίες του Μετρό – Δεκτό το αίτημα για πραγματογνώμονες στα κτίρια με κρατική κάλυψη

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μεταφέρθηκε η έντονη ανησυχία των κατοίκων της Κυψέλης, μετά τις ζημιές που εντοπίστηκαν σε διαμερίσματα της περιοχής κατά τη διέλευση του μετροπόντικα (TBM) για τα έργα της νέας Γραμμής 4 του Μετρό.

Υπό την προεδρία του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με σκοπό τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποίηση και συντονισμός με τον Δήμο Αθηναίων

Της υπουργικής σύσκεψης είχε προηγηθεί κρίσιμη συνάντηση εργασίας, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στελέχη της δημοτικής αρχής, καθώς και εκπρόσωποι των ενοίκων των επηρεασμένων κτιρίων.

Από την πλευρά των κατασκευαστών, το «παρών» έδωσαν μηχανικοί της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» και της αναδόχου κοινοπραξίας, υπό τον Πρόεδρο της εταιρείας Χρήστο Καραδήμα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Φαφούτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, οι κάτοικοι και ο Δήμος έθεσαν επιτακτικά το αίτημα για τη διενέργεια ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί με ακρίβεια η στατική επάρκεια και η σοβαρότητα των φθορών στα κτίρια.

Πράσινο φως για δωρεάν πραγματογνωμοσύνες

Ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα των πολιτών και της δημοτικής αρχής, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος έκανε αποδεκτή την πρόταση για τον ορισμό ειδικών πραγματογνωμόνων.

Σύμφωνα με τη σχετική επίσημη ανακοίνωση, οι ειδικοί θα προχωρήσουν άμεσα σε ενδελεχείς ελέγχους στα πληγέντα σπίτια προκειμένου να συντάξουν αναλυτικό πόρισμα για τα αίτια και την έκταση των ζημιών.

Μάλιστα, διευκρινίστηκε ότι το σύνολο της σχετικής δαπάνης θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, στη σύσκεψη που ακολούθησε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» θα αιτηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια και τα διαμερίσματα στα οποία έχουν εμφανισθεί ζημίες και θα εκδώσουν σχετικά πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών. Η σχετική δαπάνη δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να υπάρξει και η τεκμηριωμένη γνώμη τρίτων προς το έργο ειδικών, ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση ασφαλείας των ενοίκων και να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των αποκαταστάσεων τις οποίες υποχρεούται από την σύμβασή της να εκτελέσει -και εκτελεί ήδη όπου έχει ζητηθεί- η ανάδοχος κοινοπραξία.

Στη διάθεση των πραγματογνωμόνων θα τεθούν όλα τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί εφόσον θεωρηθούν απαραίτητα για το έργο τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Β) Προκειμένου στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες να επανεκκινήσουν οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας, εκπονείται για λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας μελέτη των συνθηκών διάτρησης και των ιδιαίτερων γεωτεχνικών συνθηκών από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Τα πορίσματα και η μεθοδολογία της σχετικής έκθεσης θα παρουσιαστούν πριν από την έναρξη των εργασιών, ώστε να υπάρξει δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που υιοθετούνται για την πλήρη ασφάλεια των υπερκείμενων κατασκευών και των χρηστών τους, στο ιδιαίτερο γεωτεχνικό περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται σε αυτήν τη φάση, το έργο της Γραμμής 4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. διαβεβαιώνει για μία ακόμη φορά, ότι τα στελέχη της εταιρίας και οι επιλεγέντες κατά περίπτωση ανάδοχοι των μελετών και των έργων της, διαθέτουν στο ακέραιο την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων αστικού σιδηροδρόμου και στα πιο δυσμενή περιβάλλοντα, ενώ και στα συμβατικά τεύχη υιοθετούν τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για θέματα ασφαλείας και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

Παράλληλα, βασική μέριμνα της εταιρίας αποτελεί και η θεμελίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια και την ποιότητα των έργων».