Συνεδριάζει την Παρασκευή 17/7 η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Κουμουνδούρου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στις 15.00 θα συνεδριάσει στα γραφεία του κόμματος «Μίμης Δαρειώτης», η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.