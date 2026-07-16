Συνεδριάζει την Παρασκευή 17/7 η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Κουμουνδούρου.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στις 15.00 θα συνεδριάσει στα γραφεία του κόμματος «Μίμης Δαρειώτης», η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.
πηγή στην Google
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