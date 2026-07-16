ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές και σε άλλα 18 πρόσωπα
Απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες οι υπόλοιποι 7 εν ενεργεία βουλευτές
Ποινικές διώξεις σε βάρος 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούν την έρευνα που διεξάγεται για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης στη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων επτά εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν, λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζει πως για τις πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021, η EPPO απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις απιστίας, στην πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις απιστίας και σε δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, εκ των οποίων οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης.
Για τους υπόλοιπους που ερευνώνται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Επιπλέον, σημειώνεται στην ανακοίνωση, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες που αφορούν πράξεις οι οποίες φέρεται να διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη, χωρίς να δίνονται προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μη διακινδυνεύσει η εξέλιξη των ερευνών.
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