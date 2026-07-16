Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης – Εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη”

Ο Κώστας Σκρέκας προχώρησε σε δήλωση μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος κατά του ίδιου και άλλων τριών εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ, σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε, μεταξύ άλλων, πως: «είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης».

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Εκτός από τον Κώστα Σκρέκα, δίωξη ασκήθηκε επίσης στους: Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκώρο και ο Μάξιμο Σενετάκη.

Σε δήλωσή του ο πρώην υπουργός, σημειώνει «όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη» και «ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά».

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Σκρέκα:

«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια».