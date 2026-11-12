Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετά τις καταγγελίες για μοριοδότηση της κόρης του

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης υπέβαλλε σήμερα, Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου την παραίτησή του, μετά τις καταγγελίες για την εικονική συμμετοχή της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ με σκοπό να εξασφαλίσει επιπλέον μόρια στις Πανελλαδικές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτησή του υφυπουργού Ανάπτυξης, με τις κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως οι εξηγήσεις που έδωσε δεν ήταν επαρκείς.

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Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η κόρη του υφυπουργού φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ διέμενε στην Αθήνα. Η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα, γεγονός που συνδεόταν με την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για τις αθλήτριες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης είχε απορρίψει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του δεν έκανε χρήση αθλητικής μοριοδότησης και εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, αποκλειστικά με βάση τη βαθμολογία της. Όπως είχε αναφέρει, σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης είναι βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας και είχε αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2025.

Για τη θέση του αναμένεται να οριστεί αντικαταστάτης, πιθανότατα εντός της ημέρας, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να προβλέπεται ευρύτερος κυβερνητικός ανασχηματισμός.