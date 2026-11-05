Νέα Δημοκρατία: Αυτοί είναι οι 11 νέοι υποψήφιοι βουλευτές για τις εκλογές του 2027

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες:

Ζώης Σταυρόπουλος – Αργολίδα

Ανδρέας Τσώκος – Αχαΐα

Βασίλης Φεύγας – Αιτωλοακαρνανία

Φαίδρα Τσαλαχούρη – Α΄ Αθηνών

Απόστολος Ανθόπουλος – Β΄ Θεσσαλονίκης

Άγγελος Χωριανόπουλος – Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

Κατερίνα Ζιούτα – εκλογική περιφέρεια Β΄ Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Καλαντζής – Καβάλα

Ευσταθία Γιαννιά – Αχαΐα

Γιώτα Τριγώνη – Β’ Πειραιώς

Χριστίνα Φούντζουλα – Αιτωλοακαρνανία.