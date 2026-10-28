Γκιουλέκας για την 28η Οκτωβρίου: «Η Ελλάδα του 2026 τιμά την Ελλάδα του 1940 – Ισχυρές οι Ένοπλες Δυνάμεις μας»

Μήνυμα για την εθνική κυριαρχία, την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και τη σημασία της εθνικής ενότητας απηύθυνε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα του 2026 τιμά την ιστορική παρακαταθήκη του 1940, διαθέτοντας, όπως επισήμανε, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα του 2026 τιμά την Ελλάδα του 1940 και, ταυτόχρονα, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Πατρίδα μας διαθέτει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, αποφασισμένες και ικανές να υπερασπιστούν την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματά μας και να αποτρέπουν κάθε κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ισχυρή αποτροπή αποτελεί ασπίδα προστασίας της Πατρίδας»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και στη σημασία της αμυντικής ετοιμότητας για τη διατήρηση της ειρήνης.

Όπως τόνισε, «η εντυπωσιακή αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο εκσυγχρονισμός των μέσων και των συστημάτων τους και η διαρκής ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ειρήνης».

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή του, η ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος δεν αποσκοπεί στην πρόκληση εντάσεων, αλλά στην προστασία της χώρας και στη διατήρηση της σταθερότητας.

«Η ισχυρή αποτροπή δεν υπηρετεί την ένταση και τη σύγκρουση», υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε ότι η αποτρεπτική ισχύς «αποτελεί ασπίδα προστασίας της Πατρίδας και εγγύηση ότι η Ελλάδα μπορεί να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά της συμφέροντα, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα για την ελευθερία, την ειρήνη και την εθνική ενότητα

Στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας συνέδεσε τις θυσίες των Ελλήνων του 1940 με τις ευθύνες της σημερινής κοινωνίας απέναντι στην ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία.

«Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρο: η Ελευθερία απαιτεί ευθύνη, η ειρήνη προϋποθέτει εγρήγορση και η εθνική ισχύς θεμελιώνεται στην ενότητα του λαού και στην αποφασιστικότητα να υπερασπιζόμαστε όσα κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές», επισήμανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός ανέδειξε τρεις βασικούς άξονες: τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής άμυνας και τη σημασία της κοινωνικής συνοχής απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στο επίκεντρο της 28ης Οκτωβρίου η αμυντική ισχύς της Ελλάδας

Η αναφορά του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα στην αποτρεπτική ισχύ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των μηνυμάτων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για τη φετινή εθνική επέτειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (28/10) η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, με τη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων και την παρουσίαση σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, συνδέοντας την εξέλιξή τους με την «Ατζέντα 2030» και τις νέες απαιτήσεις του περιβάλλοντος ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διατήρηση της ειρήνης μέσω της αξιόπιστης αποτροπής αποτέλεσε κοινό σημείο των σχετικών κυβερνητικών τοποθετήσεων, με τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της εθνικής ενότητας.

Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με την υπενθύμιση ότι η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου δεν αποτελεί μόνο μια αναφορά στο παρελθόν, αλλά και αφορμή προβληματισμού για τη διαφύλαξη της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της ειρήνης στο παρόν.